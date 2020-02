City redder den engelske ære på en aften, hvor Juventus og Real Madrid skuffer

Automatisk oplæsning

Tjek lige resultaterne fra de første kampe i ottendedelsfinalerne i faktaboksen.

Champions League 1/8-finaler, 1. kamp Real Madrid - Manchester City 1-2 1-0 Isco (59) 1-1 Gabriel Jesus (77) 1-2 Kevin De Bruyne (straffe 83). Udvist: Sergio Ramos, Real (86) Olympique Lyon - Juventus 1-0 1-0 Lucas Tousart (31) Chelsea - Bayern München 0-3 0-1 Serge Gnabry (51) 0-2 Serge Gnabry (54) 0-3 Robert Lewandowski (76) SSC Napoli - FC Barcelona 1-1 1-0 Dries Mertens (30) 1-1 Antoine Griezmann (57) Kampene fra sidste uge Atalanta - Valencia CF 4-1 1-0 Hans Hateboer (16) 2-0 Josip Ilicic (42) 3-0 Remo Freuler (52) 4-0 Hans Hateboer (62) 4-1 Denis Cheryshev (66) Tottenham - RB Leipzig 0-1 0-1 Timo Werner (straffe 59) Atletico Madrid - Liverpool 1-0 1-0 Saul Niguez (4) Borussia Dortmund - Paris SG 2-1 1-0 Erling Braut Håland (69) 1-1 Neymar (75) 2-1 Erling Braut Håland (77) Vis mere

Først tabte Tottenham, så tabte Liverpool og i går også Chelsea. Uden at de engelske hold havde scoret et eneste mål.

Den grumme statistik fik Manchester City rettet op på ved med 2-1 at tilføje Real Madrid noget så sjældent som et nederlag på Estadio Santiago Bernabeu, hvor hjemmeholdet skuffede grumt som kulminationen på en skidt uge, hvor også førstepladsen i den hjemlige liga er afleveret til FC Barcelona.

Efter en meget taktisk præget første halvleg var Manchester City dominerende efter pausen, men Real Madrid slog til med en kontrascoring, da Vinicius Júnior erobrede bolden og spillede på tværs til Isco, der scorede et af sine forholdsvist sjældne mål.

Efter 378 minutters Champions League-ottendedelsfinaler uden engelske scoringer fik Manchester City udlignet, da Kevin De Bruyne løftede en høj bold ind i Real Madrids straffesparksfelt, hvor Gabriel Jesus satte et par hænder i ryggen på Sergio Ramos, men ikke skubbede mere end at hans hovedstødsscoring fik lov til at tælle.

Raheem Sterling var blevet udeladt i Citys startopstilling med flere overraskelser, men hurtigløberen kom ind og fremtvang et straffespark, som Dani Carvajal begik og som De Bruyne omsatte til sejrsmålet ved at score hos sin belgiske landsmand, Thibaut Courtois.

Gabriel Jesus fik en friløber efter en fejl i Real Madrids opspil, men brasilianeren blev nedlagt af Sergio Ramos, der sendte sig selv i karantæne til returkampen med et benspænd til rødt kort, den 33-årige anførers 26. i karrieren.

Sjælden matchvinder i Lyon

Manchester City har dermed en stor fordel i returkampen, mens det trods alt er mere åbent, når Juventus skal forsøge at indhente det forspring, Lyon kommer til Italien med efter at have vundet 1-0 hjemme i Frankrig.

Foto: Jean-philippe Ksiazek/Ritzau Scanpix Det eneste mål i Lyon blev scoret af Lucas Tousart.

Juventus fik efterhånden som kampen skred frem overskud i spil og afslutninger, men Lucas Tousart blev en usædvanlig matchvinder, da han udnyttede et indlæg fra Houssem Aouar.

Tousart har spillet for Lyon siden 2015, og har kun scoret 6 mål i sine 160 kampe for klubben. Den 22-årige midtbanespiller skrev i sidste måned kontrakt med Hertha Berlin, men blev i Lyon på en lejekontrakt for resten af sæson.

Lyon med Joachim Andersen på bænken var bedst i starten af kampen og Karl Toko Ekambi headede på overliggeren, inden scoringen, der blev kampens eneste.

Paulo Dybala skød fordi på Juventus’ største chance, og Joachim Andersen kom ind i de sidste 10 minutter, da Cristiano Ronaldo appellerede for et straffespark og Dybala blev dømt offside, da han ellers havde sendt bolden i mål.

Lyon er i ottendedelsfinalen for andet år i træk, men blev sidste år slået ud af Barcelona efter 0-0 hjemme og et nederlag på 5-1 i returkampen.