24. runde i Superligaen: Silkeborg forlænger livlinen med sejr over AGF i underholdende kamp med to røde kort

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Silkeborg - AGF 2-1

1-0 Junior Bramado (36) 2-0 Nicolai Vallys (40) 2-1 Patrick Mortensen (straffe 70)

For anden gang i denne sæson trak Silkeborg sig sejrrigt ud af opgøret mod AGF, da silkeborgenserne mandag vandt 2-0 hjemme på Jysk Park. Dermed har Silkeborg hentet 6 af sine beskedne 15 point mod AGF.

Hjemmeholdet var da også pisket til en sejr, hvis holdet skulle gøre sig seriøse forhåbninger om at ende i den mest attraktive gruppe i nedrykningsspillet.

To scoringer i første halvleg banede vej for, at Silkeborg nu holder liv i nedrykningskampen før grundspillets sidste to runder. Silkeborg har to point op til Esbjerg på 13.-pladsen og yderligere to point op til Hobro på 12.-pladsen.

Sejren var Silkeborgs blot anden hjemmesejr i sæsonen, men grundet frygt for spredning af coronavirus var der ingen tilskuere på lægterne til at overvære den sjældne sejr.

AGF’erne udnyttede ikke chancen for at trække fra Brøndby og de øvrige forfølgere i bronzekampen. AGF har et, to og tre point ned til Brøndby, FC Nordsjælland og AaB. AGF har også en kamp i hånden, den spilles torsdag hjemme mod Randers.

I store dele af mandagens kamp var det ikke til at se, at de to hold ligger i hver sin ende af tabellen.

I slutningen af første halvleg tog hjemmeholdet føringen.

Et fladt indlæg fandt en fri Junior Brumado, der drejede sin første superligascoring ind bag AGF-keeper William Eskelinen. Forud havde den brasilianske angriber spillet 23 superligakampe uden at score.

Fem minutter senere var hjemmeholdet på spil igen.

Silkeborg-kanten Nicolai Vallys udnyttede en returbold fra AGF-målmand Eskelinen og kunne let prikke Silkeborg på 2-0.

Efter 69 minutter kom der liv i opgøret, da Svenn Crone nedlagde AGF’s Patrick Mortensen i feltet og modtog et direkte rødt kort.

På det efterfølgende straffespark bankede selv samme Mortensen sin tiende sæsontræffer ind.

Bedst som AGF fik mere momentum i kampen, brokkede AGF-anfører Niklas Backman sig efter 77 minutters spil til sit andet gult kort og måtte se resten af kampen fra sidelinjen.

AGF pressede på til sidst, men formåede ikke at fremtvinge en pointgivende udligning.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Midtjyllands Gustav Isakson (th.) udfordrer Randers FC's Mikkel Kallesøe under søndag aftens superligakamp i Randers.

FC Midtjyllands Gustav Isakson (th.) udfordrer Randers FC's Mikkel Kallesøe under søndag aftens superligakamp i Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers-FC Midtjylland 0-2

0-1 Alexander Scholz (26), 0-2 Evander (straffe 44)





FC Midtjylland er gået i udbrud i toppen af Superligaen, da holdet nu har 12 point ned til FC København på andenpladsen.

Det store forspring blev sikret søndag aften, hvor FCM vandt med 2-0 ude mod Randers FC og dermed udnyttede, at FCK tidligere søndag overraskende tabte hjemme til AC Horsens.

FCM har vundet alle holdets fire kampe i dette forår og tog søndagens sejr på et tomt Cepheus Park i Randers, da der ikke må komme tilskuere på stadion på grund af coronavirus.

FC Midtjylland har med sejren vundet de seneste ni besøg i Randers, som ikke har slået FCM siden 2012.

Hjemmeholdet startede kampen bedst og kom til en god mulighed efter knap 20 minutter, men Vito Hammershøy-Mistrati sparkede i sidenettet.

FCM kunne ikke få spillet til at fungere, men kom alligevel i front efter knap en halv times spil, da Frank Onyeka dirigerede et hjørnespark i nettet med hovedet.

Randers fik en gylden mulighed for at udligne et par minutter senere, da FCM-målmand Jesper Hansen begik straffespark, men Hansen gjorde skaden god igen ved at redde forsøget fra Emil Riis Jakobsen.

Kort før pausen var det FCM’s tur til at få straffespark, og den brasilianske midtbanespiller Evander scorede på sikker vis til 2-0.

FCM kom godt ud til anden halvleg og var ad flere omgange tæt på at komme til chancer.

Randers havde svært ved at kæmpe sig tilbage i opgøret uden støtten fra lægterne, og FCM var i kontrol og kørte sejren sikkert hjem.

Med to runder tilbage af grundspillet ligger Randers nummer syv med tre point op til AaB på sjettepladsen. Randers har en kamp i hånden, som spilles på torsdag, hvor holdet gæster rivalerne fra AGF.





24. runde Superligaen ​ Søndag​ Hobro-Esbjerg 1-1 AaB-Lyngby 3-0 Sønderjyske-OB 1-1 FC København-Horsens 0-1 FCN-Brøndby 2-2 Randers-FCM 0-2 Mandag​ Silkeborg-AGF 2-1 Stillingen

Foto: Jens Dresling FC Nordsjællands Mikkel Rygaard og Brøndbys Simon Tibbling kæmper om bolden i søndag aftens opgør på Farum Park.

FC Nordsjællands Mikkel Rygaard og Brøndbys Simon Tibbling kæmper om bolden i søndag aftens opgør på Farum Park. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland-Brøndby 2-2

0-1 Anis Ben Slimane (6), 1-1 Mikkel Damsgaard (39), 1-2 Samuel Mraz (44), 2-2 Isaac Atanga (60)





Ingen tilskuere fik lov at overvære det på nærmeste hold, men FC Nordsjælland og Brøndby leverede søndag aften god underholdning.

Opgøret sluttede 2-2, men frygten for spredning af coronavirus gjorde, at Divisionsforeningen i fredags besluttede, at alle fodboldkampe i landets bedste to rækker skal spilles for tomme tribuner i resten af marts.

Brøndby spillede en glimrende første halvleg og var foran 2-1, men FCN kæmpede sig godt tilbage efter pausen.

Pointdelingen betyder, at Brøndby på fjerdepladsen har 39 point, mens FCN er et enkelt point efter på femtepladsen.

Der resterer blot to kampe af grundspillet, og begge hold kan dermed selv afgøre, om de skal slutte i top-6 eller ej.

Brøndby greb taktstokken fra første fløjt, og de blå-gule skulle blot bruge seks minutter på at tage føringen, da 18-årige Anis Ben Slimane scorede sit første superligamål efter et veludført hjørnespark.

Brøndby forsvarede sig i første halvleg fornemt og tillod ikke FCN at få gang i det velkendte hurtige kombinationsspil.

Syv minutter før pausen fik FCN dog et frispark på kanten af feltet, og det smækkede formstærke Mikkel Damsgaard direkte i kassen til 1-1.

Dybe stikninger mod den lynhurtige angriber Simon Hedlund var et våben, som Brøndby ofte brugte, og sådan én gav pote i det 44. minut, hvor Samuel Mraz bankede Brøndby på 2-1.

FCN fik bedre fat efter pausen, og efter en times spil bragte Isaac Atanga balance i regnskabet med målet til 2-2 efter en god aktion.

Værterne pressede på i kampens afslutning, men aldrig passeret Brøndby-målmand Marvin Schwäbe for tredje gang.

FCN’s forbandelse mod Brøndby fortsætter dermed, da Farum-klubben nu ikke har slået de blågule i de seneste ni forsøg.

Foto: Jens Dresling FCK's nye angriber Mikkel Kaufmann (tv.) i nærkamp med Horsens-matchvinder Alexander Ludwig søndag i Parken.

FCK's nye angriber Mikkel Kaufmann (tv.) i nærkamp med Horsens-matchvinder Alexander Ludwig søndag i Parken. Foto: Jens Dresling

FC København-AC Horsens 0-1

0-1 Alexander Ludwig (81)





AC Horsens tog forårets første Superliga-sejr, da holdet i en mennesketom Telia Parken tildelte FC København et 0-1-nederlag.

Gæsterne leverede en strålende defensiv præstation, som holdt et rådvildt FCK-hold fra de helt store muligheder. Horsens snuppede dermed tre uhyre vigtige point i den tætte bundstrid i ligaen.

Ståle Solbakken var til søndagens kamp sendt på tribunen i Parken med karantæne, hvorfor assisterende træner Bård Wiggen stod på sidelinjen hos FCK.

Han kunne se FCK komme godt fra start, og efter otte minutter fik værterne første halvlegs største chance.

Anfører Carlos Zeca erobrede bolden og førte den upresset ind i feltet. Grækeren afsluttede, men hans skud fra en helt fri position sad tæt på Matej Delac, som reddede til hjørne.

Horsens havde store problemer med bolden i kampens indledning, men Bo Henriksen kunne glæde sig over den defensive indsats, der i de sidste 30 minutter af første halvleg holdt FCK fra chancer.

Dermed stod det 0-0 ved starten af anden halvleg, hvor FCK fortsat havde problemer med at bryde AC Horsens ned.

Kampen skulle frem til sit 72. minut, før FCK-angriber Michael Santos fik halvlegens største mulighed, da han efter en tilfældighed blev sendt dybt af Pep Biel. Santos’ afslutning skruede dog forbi Delac og Horsens-målet.

Horsens kom mod slutningen til et par hjørnespark, hvor gæsterne viste tænder. Efter 81 minutter kom forsvarer Alexander Ludwig først på en returbold, som resolut blev sparket i kassen til en føring på 1-0.

FCK-spillerne var rådvilde, men til allersidst fik tilbagevendte Viktor Fischer en god mulighed, som Delac nok engang holdt ude af Horsens-nettet.

Derfor kunne Horsens-spillerne altså række hænderne i vejret og fejre sejren efter 90 minutter.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix AaB-anfører Lucas Andersen (tv.) scorede, men måtte udgå skadet kort inde i 2. halvleg.

AaB-anfører Lucas Andersen (tv.) scorede, men måtte udgå skadet kort inde i 2. halvleg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-Lyngby 3-0