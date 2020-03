Når Europa lukker ned, ville det klæde Uefa at gøre det samme

Kommentar. Mens alvoren er gået op for regeringer rundt om i Europa, nøjes Det Europæiske Fodboldforbund med at indkalde til møde på tirsdag.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Klokken havde lige passeret 20.30 onsdag aften, da statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede endnu et pressemøde i rækken om den potentielt dødelige coronavirus, der nu truer med at tvinge sundhedsberedskaber i det meste af verden i knæ, og som verdenssundhedsorganisationen WHO ikke længere tøver med at kalde en pandemi – en ny verdensomspændende sygdom.