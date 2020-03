Uefa udsætter storkampe i Champions League på grund af coronavirus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 12. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Badminton: All England TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.55/5.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen 00.05 Ishockey: Washington-Detroit 6’eren 18.55 Fodbold: Basaksehir-FC København Eurosport 1 10.15 OL: Flammen tændes 15.20 Skiskydning: World Cup 18.00 Golf: Players Championship Eurosport 2 15.30 Cykling: Paris-Nice, 5. etape 16.50 Skihop: World Cup 18.55 Fodbold: LASK Linz-Manchester U. 21.00 Fodbold: Olympiakos-Wolves Vis mere

Overblik Corona-overskrifter 12. marts Uefa: Torsdag blev det besluttet, at Champions League-ottendedelsfinalerne mellem Juventus-Lyon og Manchester City-Real Madrid ikke bliver spillet pga. coronavirus.

Torsdag blev det besluttet, at Champions League-ottendedelsfinalerne mellem Juventus-Lyon og Manchester City-Real Madrid ikke bliver spillet pga. coronavirus. Fodbold: Uefa holder krisemøde på tirsdag om EM, CL, EL og nationale turneringer

Uefa holder krisemøde på tirsdag om EM, CL, EL og nationale turneringer Superligaen, 1. og 2. division samt de to bedste rækker for kvinder er suspenderet

FCK forventer, at EL-returkamp i næste uge mod Istanbul Basaksehir FK bliver aflyst

Real Madrid-stjerner er sat i karantæne. La Liga er endvidere suspenderet 14 dage

DBU afventer Uefa-beslutning om landskampe

Juventus-spiller testet positiv for corona

Håndboldlandskampe for kvinder er aflyst

for kvinder er aflyst McLaren trækker sig fra F1-løb i Melbourne

i Melbourne Svømningens Danish Open er aflyst

Danish Open er aflyst Basketball: NBA, CL og EL er suspenderet

Vis mere





Fodbold. Champions League-kampen mellem Manchester City og Real Madrid, der skulle være spillet på tirsdag, er udsat. Det samme er opgøret mellem Juventus og Lyon samme dag, skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på Twitter. Kampen i Manchester er blevet udsat, efter at hele Real Madrids hold er gået i hjemmekarantæne, fordi en af klubbens basketballspillere har pådraget sig coronavirus.

Fodbold. FC København stiller op uden angriberen Dame N’Doye, der ikke er blevet klar til Europa League-kampen ude mod Istanbul Basaksehir. Heller ikke Ragnar Sigurdsson er klar. FCK stiller således op (4-4-2): Karl-Johan Johnsson; Pierre Bengtsson, Andreas Bjelland, Victor Nelsson, Guillermo Varela; Jens Stage, Carlos Zeca, Rasmus Falk, Pep Biel; Mohamed Daramy, Michael Santos.

Fodbold. Det verserende coronakaos i europæisk klub- og landsholdsfodbold har fået magthaverne i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at indkalde til krisemøde med de 55 medlemslande – via video på tirsdag. »På dagsordenen vil være samtlige nationale og europæiske turneringer, herunder også EM 2020«, lyder det i en meddelelse fra Uefa. På krisemødet vil der endvidere være repræsentanter fra storklubbernes paneuropæiske organisation, European Club Association (ECA), den europæiske ligasammenslutning European Leagues og spillerfagforeningen FifPro til stede.

BBC skriver endvidere, at de 6 kampe, der er planlagt spillet i Europa League i aften vil blive afviklet, herunder Istanbul Basaksehir mod FC København. Opgørene Inter-Getafe og Sevilla-Roma er aflyst.

Cykling. Der bliver ikke kørt cykelløb i Catalonien Rundt fra 23. marts på grund af coronavirus. Torsdag meddelte arrangøren på Twitter, at etapeløbet er aflyst, og at der senere vil blive arbejdet på at finde en ny dato for afviklingen af udgave nummer 100 af World Tour-løbet.

Badminton. Viktor Axelsen er videre til kvartfinalen ved All England med sejr torsdag over thailænderen Sitthikom Thammasin med cifrene 21-15, 21-13. I kvartfinalen skal Axelsen fredag møde kineseren Yu Qi Shi. Anders Antonsen og Rasmus Gemke er også videre til kvartfinalerne.

Tennis. De mandlige spilleres organisation, ATP, medddeler på sin hjemmeside, at alle professionelle turneringer er aflyst i de kommende seks uger på grund af coronavirus.

Fodbold. I et opslag på Instagram skriver den tidligere Brøndby- og landsholdsspiller Thomas Kahlenberg, at han er blevet erklæret rask, efter at han har været smittet med coronavirus. »Endelig samlet igen (hjerte). Jeg er meldt rask! Endnu en gang mange tak for den rørende støtte, vi er blevet mødt af«, skriver Kahlenberg.

Fodbold. FC København oplyser, at klubben har orienteret Det Europæiske fodboldforbund (Uefa) og Istanbul Basaksehir FK om udviklingen i Danmark omkring coronavirus og de tiltag, der er taget fra de danske myndigheders side.

»På den baggrund forventer vi, at returkampen i København bliver aflyst, men vi afventer nu Uefas bekræftelse på dette«, skriver klubben på sin hjemmeside.

FCK-holdet befinder sig netop nu i Istanbul, hvor de i aften kl. 18.55 efter planen skal op mod Istanbul Basaksehir FK i den første 1/8-finale i Europa League.

Cykling. Først på femtedagen af Paris-Nice mundede strabadserne ud i en massespurt, men den 30-årige slovener Jan Tratnik (Bahrain-McLKaren) var uhyre tæt på at overrumple de hurtige afsluttere. Ganske få meter fra mål blev han hentet af et felt på cirka 70 ryttere efter at have være i udbrud 220 af 5. etapes 227 km fra Gannat til La Côte-Saint-André og måtte tage til takke med 13. pladsen. I stedet var det den 26-årige italiener Niccoló Bonifazio (Total Direct Energie), der kunne juble et par længder foran Tratniks spanske holdkammerat Ivan Garcia og den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Etapen medførte ingen væsentlige ændringer i det samlede klassement, hvor tyskeren Michael Schachmann (Bora-hansgrohe) fører 58 sekunder foran Søren Kragh Andersen (Team Sunweb).

Fodbold. Ingen kampe i den spanske La Liga i de kommende to uger. Det er frygt for spredning af coronavirus, der har fået en af Europas mest magtfulde ligaer til at stoppe al aktivitet. AP meddeler ydermere, at hele Real Madrids mandskab er sat i karantæne, da en spiller fra klubbens basketball-mandskab er testet positiv for coronavirus.

»Beslutningen vil blive revurderet efter afslutningen på de karantæner, der er vedtaget i de berørte klubber og andre mulige situationer, der kan opstå«, skriver La Liga.

Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Real Madrid bekræfter nyheden. »Basketholdet og fodboldholdet er sat i karantæne, da mandskaberne deler fælles træningsfaciliteter«.

Dermed synes Champions League-turneringen også for alvor at være blevet ramt af coronafaren, der foreløbigt har ført til, at flere opgør er blevet afviklet uden tilskuere bag lukkede døre. Real Madrid skal ifølge kampkalenderen spille returkamp i 1/8-finalerne i Champions League på udebane mod Manchester City 17. marts.

Svømning. Danish Open-stævnet i Taastrup fra 28. marts er aflyst grundet coronafaren. »Vi lytter til myndighederne og vi lukker ned for planlagte aktiviteter de kommende to uger«, udtaler Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion, der ligeledes meddeler, at de »er i tæt kontakt med såvel Fina (Den Internationale Svømmeunion), Danmarks Olympiske Komité (DIF) og Team Danmark for, at danske svømmere vil få mulighed for at kvalificere sig til sæsonens internationale mesterskaber – her ikke mindst OL«.

Fina meddeler torsdag eftermiddag, at et OL-kvalifikationsstævne for mænd i Rotterdam er rykket til 31. maj. Kvindernes OL-kvalifikation i Trieste i Italien er allerede rykket til 17. maj. Hertil kommer mulige ændringer i olympiske testevents i både svømning og vandpolo i april.

Atletik. Det Internationale Atletikforbund, World Athletics, har tildelt Ruslands atletikforbund en bøde på ti millioner dollar (67 millioner kroner) for brud på antidopingreglerne. Det skriver World Athletics på sin hjemmeside. Højst 10 russere må konkurrere i atletik under neutralt flag ved sommerens OL i Tokyo. Rusland er af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) blevet udelukket fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år. Sagen er sendt videre til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Cykling. Riwal Readynez-mandskabet, der kører på næsthøjeste internationale niveau, trækker sig fra alle løb i resten af marts. »Det er en ekstrem og ubehagelig situation«, siger holdets administrerende direktør, Steffen Kromann, ifølge Ritzau.

Fodbold. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har bedt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om lov til at udsætte de kommende kampe i kvalifikationen frem mod VM i Qatar i 2022. Det er frygt for spredning af coronavirus, der har udløst henvendelsen. Mammutkvalifikationsturneringen, der omfatter 10 lande og hele 18 spillerunder, er programsat til at starte med opgør 26. og 31. marts. De 10 landes mandskaber i Sydamerikas VM-kvalifikation består lang henad vejen af spillere fra klubber i Europa.

All England live (eksternt link)

Badminton. Aarhus er fra 16. maj vært for landsholdsturneringerne Thomas Cup og Uber Cup. Lodtrækningen skulle have fundet sted 18. marts i Aarhus er nu aflyst. Lodtrækningen vil i stedet nu formentlig blive afviklet i Det Internationale Badmintonforbunds (BWF) hovedkvarter i Kuala Lumpur, Malaysia. Arrangørerne i Aarhus meddeler, at Badminton Danmark, BWF og Aarhus Kommune fortsætter forberedelserne til Thomas Cup og Uber Cup som planlagt.

Fodbold. Der vil ikke blive spillet i Superligaen, 1. division og 2. division samt i de to bedste kvinderækker i de kommende to uger som følge af coronasmittefaren, og kommende landskampe er også i fare for at blive aflyst. Det meddeler Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union.

»Præcist hvad det får af betydning for afviklingen af turneringerne kigger vi på den kommende tid. Her og nu handler det i første omgang på at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Vi følger fortsat med i de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Hvad der rent praktisk kommer til at ske med de udsatte kampe og resten af sæsonen melder vi ud, når vi ved mere«, lyder det fra Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Beslutningen betyder for Superligaens vedkommende, at der er to spillerunder i denne og i den kommende weekend - i alt 14 kampe - samt det udsatte opgør mellem AGF og Randers, der skulle have været afviklet i aften, som nu skal blive forsøgt afviklet på andre tidspunkter.

Terminkalenderen er her i sæsonens sidste tredjedel tætpakket, hvorfor der nu forestår et større logistisk arbejde for Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union i forhold til, om turneringerne overhovedet kan blive afviklet.

»Danmark står i en trist og særlig situation, som selvfølgelig også påvirker dansk fodbold. Som alle andre i samfundet tager vi situationen dybt alvorligt og tager naturligvis de nødvendige forbehold. Derfor lukker vi ned for så mange fodboldaktiviteter som muligt de næste uger«, siger DBU’s konstituerede direktør, Kenneth Reeh.

Fodbold. Aflysninger gælder ikke kun toppen af pyramiden. Dansk Boldspil-Union og lokalunionerne meddeler, at alle fodboldaktiviteter er aflyst frem til 29. marts: Stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og breddearrangementer.

Også A-landsholdet for mænd, der har EM-testkampe mod Færøerne og England på programmet 27. og 31. marts i hhv. Herning og London, forventes ramt af aflysninger.

»Vi ønsker ikke at risikere at bære smitten videre til de svageste i samfundet og ej heller risikere noget for vores landsholdsspillere, vores fans eller for andre, der arbejder med vores landshold. Vi er i dialog med Uefa med de praktiske forhold om både ungdomsturneringerne og herrelandsholdets kampe og forventer afklaring snarest«, siger Kenneth Reeh.

»Vi ser helst, at kampene ikke bliver spillet. I sidste ende kan det dog have den konsekvens, at vi udebliver«, uddyber Kenneth Reeh overfor Ritzau.

Motorsport. McLaren trækker sig fra søndagens formel 1-grandprix i Melbourne, efter at en medarbejder er testet positiv for coronavirus. Det skriver holdet på Twitter. Mindst otte medarbejdere på forskellige Formel 1-hold er blevet testet for coronavirus i de seneste dage. Haas-holdet, som Kevin Magnussen kører for, meddeler, at de fire medarbejdere, der har været isoleret af frygt for coronavirus alle er testet negative.