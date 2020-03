Mestre slået ud efter drama: Liverpool-fans ligeglade med coronavirus, men deres sange var ikke nok på Anfield

Automatisk oplæsning

FAKTA Onsdagens kampe Liverpool-Atlético Madrid 2-3 (0-1 i første kamp) 1-0 Georginio Wijnaldum (43) 2-0 Roberto Firmino (94) 2-1 Marcos Llorente (97) 2-2 Marcos Llorente (105) 2-3 Alvaro Morata (120) Paris SG-Dortmund 2-0 (1-2 i første kamp) 1-0 Neymar (28), 2-0 Juan Bernat (45) Dermed gør Atlético og PSG tirsdagens vindere Atalanta og Leipzig selskab i kvartfinalerne De fire sidste ottendedelsfinaler* Tirsdag 17. marts Juventus-Lyon (0-1) Manchester C.-Real Madrid (2-1) Onsdag 18. marts Bayern München-Chelsea (3-0) Barcelona-Napoli (1-1) *: Med forbehold for ændringer pga. coronavirus Vis mere

Efter en dramatisk onsdag aften på Anfield med forlænget spilletid mislykkedes det for et ellers dominerende Liverpool-hold at vende 0-1 fra første kamp mod Atlético Madrid til en samlet sejr, og efter 2-3 er det spanierne, der er videre til Champions Leagues kvartfinaler.

»Vi har mange muligheder for at forstyrre Atlético og dominere kampen, men det bliver svært mod så stærkt et hold, og nu skal vi vise, at vi kan udnytte vores chancer på banen, når det er allermest nødvendigt«, kommenterede Liverpool-manager Jürgen Klopp kampen dagen før.

Det lykkedes for Klopps folk at lægge et tungt pres på modstanderne, at stresse dem med masser af indlæg i straffesparksfeltet og angribe dem højt på banen. Spillet var måske ikke prangende, men intensiteten var den velkendte, når der spilles europæiske opgør på Anfield.

FAKTA Liverpools seneste seks kampe 11. marts (Champions League) Liverpool-Atlético Madrid 2-3 7. marts (Premier League) Liverpool-Bournemouth 2-1 3. marts (FA Cup) Chelsea-Liverpool 2-0 29. februar (Premier League) Watford-Liverpool 3-0 24. februar (Premier League) Liverpool-West Ham 3-2 18. februar (Champions League) Atlético Madrid-Liverpool 1-0

Det holdt bare ikke hele vejen, for ud af næsten ingenting viste Atlético, hvorfor holdet ofte gør det godt i Champions League. De har spillere, der slår til, når chancen byder sig. Denne gang blev indskifteren Marcos Llorente helten med to scoringer i den forlængede spilletid.

I Paris vandt PSG samtidig 2-0 over Borussia Dortmund, der altså ikke kunne omsætte sin 2-1-sejr fra første opgør til avancement. Atlético og PSG er sammen med tirsdagens vindere Leipzig og Atalanta klar til næste fase.

54.000 fans stod tæt

Liverpool-fans og de engelske myndigheder var tilsyneladende ikke skræmt af risikoen for spredning, og det var 3.000 spanske tilskuere fra Madrid heller ikke, da de forsvarende Champions League-vindere tog imod Atlético på et udsolgt Anfield.

Mens der i Paris blev spillet uden tilskuere på Parc des Princes, da PSG mødte Dortmund i aftenens anden ottendedelsfinale, blev der altså sunget »You’ll Never Walk Alone« som sædvanlig i Liverpool, inden opgøret blev sparket i gang.

Et faktum, der kan blive et varmt debatemne, hvis der senere meldes om massiv spredning af coronavirus i Liverpool og omegn.

Efter få sekunder af opgøret var det de medrejsende Atlético-fans, der næsten fik en drømmestart at synge om, for Diego Costa blev spillet fri foran mål af unge João Félix. Men den rutinerede – og ofte omstridte – frontløber var for længe om at afslutte og sendte derfor bolden forbi mål.

Så var Liverpool-forsvaret vækket og duellen i gang.

Liverpool styrer – og scorer

Som ventet var det værterne, der styrede spillet og havde bolden mest, men det er et billede, man ofte ser, når Atlético spiller på udebane. Det er en del planen og taktikken lagt af cheftræner Diego Simeone.

Men at lade Alex Oxlade-Chamberlain få ro til at skyde udefra var helt sikkert ikke en del af planen, og kun fordi Atlético råder over en målmand som Jan Oblak, blev en situation inden for det første kvarter afværget.

Trods et stort spilovertag var det småt med gode målchancer til hjemmeholdet, og hen mod første halvlegs afslutning blev Atlético mere aktiv på Liverpools banehalvdel. Og den chance, Liverpool så alligevel fik, blev misbrugt af Sadio Mané.

Hollandske Georginio Wijnaldum har en evne til at score i de store kampe, og det var også ham, der bragte Liverpool foran 1-0 onsdag aften på Anfield. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Opgøret var præget af mange intense nærkampe, og den hollandske dommer Danny Makkelie holdt længe igen med at trække de gule kort op af lommen. Det udnyttede blandt andre den tilbagevendte Liverpool-anfører Jordan Henderson, der hele tiden gik til stregen og af og til også lidt over.

Da det lignede en målløs første halvleg, slog Liverpool så til. Oxlade-Chamberlain fik drejet et lang indlæg fra højre ind i hovedet på Georginio Wijnaldum, der flot headede bolden i nettet til 1-0. Et perfekt tidspunkt kort før pausefløjtet, der kunne skabe den afgørende tro på, at en kvartfinaleplads var inden for rækkevidde.

Liverpool-dominans

Med 1-1 sammenlagt var det forventeligt, at kampbilledet ville blive fastholdt i anden halvleg, og at Liverpool ville have bolden, mens gæsterne lurede på omstillinger. Og mens regnen styrtede ned over Anfield, pressede Liverpool igen på for at skaffe den afgørende fordel.

Det trofaste hjemmepublikum sang og sang og bar The Reds frem ad banen, mens der ikke kom mange offensive fremstød fra Atlético Madrid, der har spillet uafgjort i tre af sine fire seneste La Liga-kampe.

Men knap en halv time tilbage blev der lagt et enormt pres blev på det spanske hold, og Andy Robertson sendte bolden mod overliggeren via et hovedstød, mens Jan Oblak var chanceløs. Og flere og flere skud udfordrede den slovenske målmand, der kom på hårdt arbejde.

Det lignede ikke et pres, som Atlético ville kunne modstå, og Mo Salah/Oxlade-Chamberlain kunne i fællesskab sætte et tempo, som modstanderne havde meget svært ved at matche. Diego Simeone forsøgte med vanlig energi at holde liv i sit hold, og Jürgen Klopp holdt sig bestemt heller ikke tilbage med anvisninger fra sidelinjen.