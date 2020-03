DIF opfordrer til at aflyse al sport i to uger

Automatisk oplæsning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrer til, at alle idrætsaktiviteter – både indendørs og udendørs – aflyses i de kommende to uger.

Det skriver DIF i en pressemeddelelse, hvor direktør Morten Mølholm Hansen bakker op om den danske regerings initiativer for at bekæmpe coronavirus.

»Fra idrættens side bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne«.

»Også selv om det er nogle tiltag, som rammer dansk idræt ekstremt hårdt. Idrætten handler i sin grundessens om at samle mennesker i fællesskaber og komme hinanden ved – både i forhold til udøvere og tilskuere – og det er ikke muligt i den kommende tid«, siger han.

Følges opfordringen, betyder det blandt andet, at alle kampene i Superligaen aflyses eller udsættes.

DGI på samme linje

Også DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at aflyse aktiviteter – i første omgang frem til 30. marts. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

»Vi har et ansvar i idrætsforeningerne, som vi skal stå ved. Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget. I DGI anbefaler vi, at alle frivillige foreninger lukker ned for tilbud og aktiviteter, både indendørs og udendørs. Det er nødvendigt i en situation som denne, hvor vi må stå sammen uden at samles«, siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.

ritzau