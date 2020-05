Rapport: 41 døde af corona efter Liverpool-kamp med tilskuere i Champions League

Automatisk oplæsning

Champions League-kampen mellem Liverpool og Atlético Madrid 11. marts førte til, at 41 mennesker mistede livet på grund af coronavirus.

Det konkluderer en rapport udarbejdet af Storbritanniens sundhedsvæsen, National Health Service (NHS), på baggrund af datamodeller. Avisen The Sunday Times er kommet i besiddelse af rapporten.

Her fremgår det, at de 41 dødsfald er sket i perioden mellem 25 og 35 dage efter kampen.

52.000 på Anfield

Ottendedelsfinalen 11. marts blev trods udbredelsen af coronavirus afviklet med 52.000 tilskuere på Anfield, hvoraf mindst 3.000 af tilskuerne var rejst fra Madrid for at følge opgøret, selv om den spanske nedlukning var i fuld gang.

Jeg var i kontakt med Klopp tidligere i dag. Han sagde, at det var en kriminel handling at spille den kamp med tanke på omstændighederne Everton-manager Carlo Ancelotti om sin kontakt til Liverpool-manager Jürgen Klopp

Imperial College London og University of Oxford har estimeret, at der på tidspunktet for kampen burde have været 640.000 coronasmittede spaniere og 100.000 coronasmittede briter. Det er mørketal, der er langt højere end de officielle smittetal på tidspunktet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har ifølge Everton-manager Carlo Ancelotti kaldt det for en ’kriminel handling’ at afvikle kampen med tilskuere.

Chokeret manager

»Jeg var i kontakt med Klopp tidligere i dag. Han sagde, at det var en kriminel handling at spille den kamp med tanke på omstændighederne«, sagde Ancelotti i et interview med den italienske sportsavis Corriere dello Sport i slutningen af marts.

Samme dag som det udsolgte opgør på Anfield blev opgøret mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund spillet i Paris for tomme tribuner.

Afviklingen af hestevæddeløbet Cheltenham Festival med tilskuere i perioden 10.-13. marts har ifølge NHS-rapporten ledt til 37 coronarelaterede dødsfald.

Ritzau