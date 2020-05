Premier League lader bolden rulle fra midt i juni

De engelske medier er enige om, at der startes 17. juni med to udsatte opgør fra 28. runde. Manchester City-Arsenal er første godbid.

Premier League vender tilbage onsdag 17. juni.

Det mener en række britiske medier at vide, herunder BBC Sport, The Independent og The Telegraph.

To opgør starter den bedste engelske fodboldrække op igen, skriver medierne. Aston Villa mod Sheffield United og Manchester City mod Arsenal.

Premier League-klubberne skulle på et møde torsdag være blevet enige om datoen i juni.

Ifølge The Independent skal den første kamprunde efter coronapausen – runde 30 – spilles fra 20. juni, men de fire førnævnte hold mangler at spille deres kamp nummer 28, og de skal afvikles inden da.

De yderligere detaljer for genstarten bliver sent torsdag eftermiddag ifølge BBC Sport stadig diskuteret på et møde.

Positive coronatest

Som led i forberedelser til at starte med at spille igen, er der på det seneste i flere omgange blevet udført massetest for coronavirus blandt spillere og ansatte i ligaen. 12 er blevet testet positive.

I sidste uge fik holdene lov til at genoptage holdtræning.

Premier League har været på pause siden starten af marts. Der mangler i alt at blive spillet 92 kampe.

Liverpool fører suverænt og er to sejre fra at sikre klubbens første mesterskab i 30 år.

