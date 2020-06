Nul krammeri: Premier League vil ændre spillernes fejring af scoringer

FOR ABONNENTER

Der er ingen tvivl om, at Monty Python-gutterne ville have kunnet skabe et spektakulært indslag, hvis de skulle beskrive den kommende tilstand i engelsk fodbolds bedste række, Premier League. Man kan forestille sig en gruppe holdkammerater løbe i hver sin retning for at fejre en scoring, for ifølge anvisninger fra ligaen skal reglerne om at holde afstand også overholdes ved fejring af scoringer.