FC Midtjyllands historiske aften: »Jeg kunne mærke det i både øjnene, maven og hjertet. Det øjeblik glemmer jeg aldrig«

Claus Steinlein lod sine øjne rejse i tid. Han lod dem glide gennem et persongalleri, der havde formet hans liv – og havde skabt Danmarks bedste fodboldklub, ikke mindst.

Det var onsdag aften, en klar måne skar gyldent gennem efterårsmørket over Herning, og aftenkulden borede sig ind under huden, men det mærkede han aldrig. For FC Midtjylland-direktøren var i gang med at se sin klub banke porten ind til Champions League – fodboldens forjættede land, et paradis for sportens aktører – da han lod sig overvælde ved synet af en ældre mand med briller og sparsomt hår på et rødt stadionsæde af plastik nærved.

»Ove Pedersen, vores første træner i 1999. Da jeg kunne se, at selv den gamle rævs øjne var klare, blev mine da også lidt klare«.