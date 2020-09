Tjekkerne rasede, Pione Sisto græd som pisket og så blev scenerne endnu vildere

Pione Sisto græd, Awer Mabil gjorde det samme, og det var alt sammen godt. De sad der, de to tætte venner, og krammede hinanden på et par røde plastiksæder på et fodboldstadion i Herning, for de så deres klub, FC Midtjylland, gøre en drøm til virkelighed.

Længe så det umuligt ud, men efter et utroligt drama vendte midtjyderne 0-1 til 4-1 mod Slavia Prag og kvalificerede sig til Champions League-gruppespillet med endnu en stærk indsats i Europa.

»Olé, olé, olé«, sang FCM-spillerne, mens de dansede rundt i jubelcirkel.