Græsrødderne slog tilbage: Engelske storklubber taber krig mod egne fans

Ikke nok med at Liverpool og Manchester United senest tabte deres respektive Premier League-opgør med henholdsvis 2-7 og 1-6 – nu er begge klubber blevet tilføjet et nederlag uden for banen i en sag, der har skabt mere splittelse end samling i engelsk fodbold.

Sammen med de fire andre klubber i ’Big Six’, Arsenal, Chelsea, Manchester City og Tottenham stod de to gamle rivaler i spidsen for ’Project Big Picture’, der af English Football League (EFL) blev lanceret som en bæredygtig udvikling for engelsk fodbold, men som mødte voldsom modstand fra ikke mindst storklubbernes egne fans.

Forslagene, der ved nærmere gennemlæsning især drejede sig om, at de største klubber skal være sikret større indtjening og større magt, blev også klart afvist af både organisationen bag Premier League, det engelske fodboldforbund (FA) og den britiske regering. Derfor var det en logisk beslutning, at de 20 Premier League-klubber efter et møde onsdag besluttede, at man ikke vil forfølge planerne yderligere.