Det »gjorde ondt at læse«: Legenden i minestøvlerne tog hævn og fik en undskyldning

Folk sagde, at han var kedelig. Folk sagde, at han var så seriøs, i fodbolden og i livet, at han fik al morskab til at fordufte. Folk sagde, at han mindede om en rugbyspiller, at han var en uelegant mosler med mere fysik end teknik, at han var lidt god til meget, men meget god til lidt.

Folk siger så meget, det er han vant til. Og gang på gang har James Philip Milner modbevist kritikerne, hvad enten skudsmålene har handlet om mangel på humor eller om evner på de grandiose fodboldstadioner, der har udgjort hans arbejdsplads i mere end 18 år – siden han var 16.

Egentlig kunne han bare tage til genmæle. Den 34-årige viceanfører i Liverpool kunne sige, at han har løftet Champions League-trofæet. At han har vundet Premier League tre gange, at han i årevis har repræsenteret sit elskede England, at han er den aktive spiller med flest kampe i verdens nok hårdeste fodboldrække. Han nærmer sig 550 ligaopgør – kun David James, Frank Lampard, Ryan Giggs og Gareth Barry har opnået flere.