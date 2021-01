»Folks sikkerhed er vigtigere end noget andet«: Coronakaos udsætter kampe i England og skaber debat om akut fodboldpause

Onsdag eftermiddag skete det igen. Premier League annoncerede, at en kamp var udsat på grund af et højt antal positive coronatilfælde i en af de 20 fodboldklubber.

Denne gang var det i Fulham, der skulle have mødt Tottenham om aftenen, men også Newcastle og Manchester City har været så hårdt ramt af virussen i løbet af december, at det har ført til udskudte opgør. I Storbritannien – såvel som alle andre steder i Europa – er fodbolden underlagt skrappe restriktioner – for at kunne fortsætte under pandemiens rasen, men sygdommen har altså sneget sig ind talrige steder. På tværs af landets fire øverste rækker er i omegnen af 50 kampe blevet udsat efter coronaudbrud.

Mens nationen i det hele taget er hårdt ramt af covid-19, har fodboldens kvaler skabt debat om, hvorvidt de britiske ligaer bør tage en pause i håb om at få situationen under kontrol.