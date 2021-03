Beskyttelse: Landshold vil undgå coronakaos med billeder og video

Når de mandlige danske fodboldlandsholdsspillere snart samles for at møde Israel, Moldova og Østrig i VM-kvalifikationen, er der stor fokus på at undgå et eventuelt udbrud af coronavirus.

Det vil blive dokumenteret ned til mindste detalje, når spillerne flyver, spiser eller afholder møder i den kommende periode.

Billeder og videoer tages, så man bedst muligt kan se, hvor spillerne har bevæget sig og dermed bryde en eventuel smittekæde.

Det fortæller landsholdschef Christian Nørkjær.

»Når vi flyver, tager vi billeder ned igennem flyet for at se, hvor folk sidder, så vi kan lave en eventuel smittesporing«, siger Christian Nørkjær. »Vi gør det samme ved møder og måltider. Enten filmer vi det, eller tager billeder, så vi ikke kommer i en situation, hvor en hel gruppe skal i isolation, hvis én spiller skulle blive smittet. Vi tester hinanden ud over protokollerne, så vi laver vores egen kviktest samtidig med PCR-testen«, forklarer han.

En taxatur fra Københavns Lufthavn til Helsingør var i november sidste år skyld i et coronakaos på det danske fodboldlandshold, hvor landstræneren og flere spillere skulle i isolation efter at have været i nær kontakt med Robert Skov, som var smittet.

Mange rejser venter forude

Det danske landshold går ind i en periode, der byder på en del rejser og mange dage i udlandet. Da coronakrisen stadig hærger, er der risiko for at danske spillere bliver smittet.

Danmarks første VM-kvalifikationskamp spilles i Israel 25. marts. Tre dage senere skal landsholdet møde Moldova i Parken, og 31. marts venter Østrig.

Landsholdet er dagligt i kontakt med spillernes klubber, fortæller landsholdschef Christian Nørkjær.

»Vi er i daglig dialog med spillernes klubber og med spillerne selv. Vi har klare aftaler i forhold til testning. Både de test, klubberne sørger for, og de test, vi sørger for, inden spillerne rejser hjem til klubberne«, siger Christian Nørkjær.

Uefa spiller med

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har nogle klare protokoller, som landsholdsspillerne skal følge, og derfor er danskerne også i tæt dialog med Uefa.

Det foregår via landsholdets ’Protocol Manager’, forklarer Christian Nørkjær.

»Vores ’Protocol Manager’ skal rapportere til Uefa og være i kontakt med dem. Vi er i løbende dialog og skal dokumentere, hvad vi gør, og hvad vi måske undlader at gøre. Hvis der er noget i Uefa’s protokoller, vi ikke forstår eller er i tvivl om, kontakter vi dem og løser eventuelle misforståelser. Vi har en gensidig sparring, for vi kan også have input, de kan bruge«, siger han.

Et udbrud af coronavirus i Inter betyder, at Christian Eriksen ikke er med mod Israel 25. marts, da han sidder i isolation.

