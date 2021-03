Markant indflydelse har givet Qatars landshold en fribillet til europæisk modstand

Modstanden og kritikken af den kommende VM-slutrunde i Qatar i 2022 har taget til i styrke i den senere tid. Fangrupperinger med rødder i klubfodbold i ind- og udland anbefaler i lighed med flere klubber en decideret boykot, avisen The Guardian har afsløret, at over 6.000 migrantarbejdere har mistet livet under VM-byggeriet, og i onsdags kom den første meningstilkendegivelse på grønsværen, da VM-kvalifikationen blev indledt.

Da Norge anført af den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken besejrede Gibraltar under sydlige himmelstrøg, var de norske spillere under opvarmningen iklædt T-shirts, der opfordrede til respekt for de gældende menneskerettigheder – noget, styret hos Qatars VM-værter efter vestlig målestok mildest talt har et anstrengt forhold til. Det er veldokumenteret gennem adskillige rapporter de senere år fra blandt andet Amnesty International og Human Rights Watch.