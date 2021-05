Håndværkeren Thomasberg har forvandlet Randers fra virkelighedsfjern 'realitydeltager' til inspirerende underdoghistorie

På vej ind til sine spillere på Ceres Park efter det sidste fløjt i pokalfinalen blev Thomas Thomasberg stoppet og kærligt omringet af sin trænerstab og sportsdirektør Søren Pedersen. Selv om regnen silede ned, var smilene så bredde, som de kun kan være, når man er lykkelig helt ind i knoglerne. På måltavlen blev de nye pokalmestre ønsket tillykke med titlen. Ude på tribunerne fejrede Randers-fans enten i lyseblå trøjer eller bar mave sejren på 4-0 over Sønderjyske.

»Det er skønt at stå her som vinder efter at have tabt tre pokalfinaler tidligere i min karriere. Det er dejligt, at vi kan fejre det med vores fans, så det er en rigtig skøn dag. Jeg synes, at finalen var et mesterværk. Cifrene lyver måske en lille smule. Men når man står og har vundet 4-0, er man bare stolt af sit hold og glad på klubbens vegne«, sagde Thomasberg kort efter kampen til DR.

»Der var ikke mange af spillerne, som havde oplevet at spille en pokalfinale, men de har de på cv’et nu. Det er skønt, at der venter otte europæiske kampe til efteråret. Jeg er også sikker på, at økonomiministeren i klubben er glad«, lød det.

Vejen til det øjeblik har været lang. 46-årige Thomas Thomasberg har de seneste 13 år stået på sidelinjen som cheftræner rundt regnet 300 gange. Han blev fyret hos FC Midtjylland i 2008 efter kun et år i jobbet. Siden førte han et fodboldliv i skyggerne. Først måtte han genopbygge sin trænerkarriere i 1. division hos Fredericia. Dernæst var han assistent for Colin Todd og Olafur Kristansson, inden en oprykning til Superligaen som cheftræner for Hobro førte til jobbet i Randers.