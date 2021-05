Efter en chokstart på Ceres Park i Aarhus og en 2-0-føring efter syv minutters spil var Randers FC i førersædet i torsdagens pokalfinale mod titelholder SønderjyskE. Det kom SønderjyskE sig aldrig over, og under en taktisk satsning fra holdets cheftræner Glen Riddersholm i anden halvleg øgede Randers til 3-0, og så var finalen afgjort. Målscorere for Randers i den endelige 4-0-gevinst var Erik Marxen (direkte på hjørnespark), to gange Mathias Greve og Simon Piesinger.

Ritzau