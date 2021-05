Brian Laudrup: Det kan eksplodere om en måned. Alle er jo som vilde dyr

Det er et af den slags minder, der nærmest lever evigt, fordi det er mere end bare tanker og erindringer. Det sidder i kroppen.

»Ja, jeg kan mærke et lille sug i maven... Det var noget særligt«, siger Brian Laudrup, og det er alt sammen let at forstå.

For tirsdag eftermiddag står han, den tidligere topspiller med en hovedrolle i så mange gode fodboldminder for så mange danskere, på rådhuset i København og kan skue ud over den plads, hvor titusinder af mennesker var samlet i eufori en magisk sommerdag for 29 år siden. Og de var samlet på grund af ham og alle de andre sportshelte, der på svenske baner havde præsteret noget så usandsynligt som at vinde europamesterskabet. I fodbold.