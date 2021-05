Belgisk missil giver Leicester første FA Cup-triumf

Leicesters FA Cup-forbandelse er brudt.

Efter fire tabte finaler i 1940’erne og 60’erne og ingen deltagelser i kampen om trofæet i mere end 50 år vandt den engelske fodboldklub lørdag den prestigefyldte pokalturnering.

Foran omkring 20.000 tilskuere på Wembley i London blev Chelsea i årets finale slået med 1-0 efter en perle af et langskudsmål af belgiske Youri Tielemans.

Dermed kan Kasper Schmeichel og hans holdkammerater altså kalde sig vindere af verdens ældste fodboldturnering.

Den danske landsholdskeeper var som vanligt på plads i Leicesters mål i hele kampen og gjorde sig bemærket med flere store redninger i slutfasen. Chelsea var uden Andreas Christensen. Den danske forsvarsspiller sidder fortsat ude med den skade, han pådrog sig for nylig.

Inden kampen introducerede Kasper Schmeichel Leicesters spillere for den britiske prins William, der overværede finalen sammen med cirka 21.000 andre tilskuere. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Finalen startede med Leicester under et vedvarende pres. Sådan forblev det stort set helt frem til pausefløjtet, men uden at det rigtig blev farligt foran Leicesters mål. Det virkede til, at Schmeichel og hans holdkammerater var indforståede med at overlade initiativet til Chelsea, stille sig tilbage og satse på omstillinger.

Det var da også kun i enkelte momenter, at Chelsea fik spillet sig frem til scoringschancer, der alle blev afværget.

I de sidste minutter af første halvleg kom Leicester bedre med i kampen. Det fortsatte umiddelbart efter pausen, hvor spillet var mere jævnbyrdigt, og det bølgede frem og tilbage.

Schmeichel trådte i karakter

Dødvandet blev brudt efter lidt over en times spil. Her opstod der eufori blandt de fremmødte Leicester-fans, da Youri Tielemans bankede bolden op i hjørnet med et drøn fra distancen.

Chelsea-spillerne mente, at Leicesters Ayoze Perez havde ramt bolden med hånden i opspillet. Det så også ud til at være tilfældet på de efterfølgende tv-billeder, men målet fik altså lov til at stå efter et VAR-tjek.

Målet udløste et tungt Chelsea-pres, og så trådte Kasper Schmeichel i karakter. Med et lille kvarter tilbage var han ude i fuld længde for at afholde et hovedstød fra at snige sig i mål. I 87. minut hev Schmeichel så endnu en klasseredning ud af ærmet, da et hårdt skud blev vippet til hjørnespark.

Blot to minutter efter den situation måtte Schmeichel dog give fortabt, da den tidligere Leicester-spiller Ben Chilwell så ud til en smule tilfældigt at have skovlet bolden i mål til en forløsende udligning.

Men Chelseas drøm om at holde finalen i live blev knust, da Chillwell viste sig at være offside i opspillet, og målet blev annulleret.

Efter fem minutters nervekrig, hvor Chelsea febrilsk forsøgte at nærme sig Leicester-målet, fløjtede dommeren finalen af og festen i Leicester i gang.

Kasper Schmeichel var i ekstase efter kampen.

»Jeg er så glad, at jeg ikke kan beskrive det. Sikke en dag. Det er ubeskriveligt. Det er, hvad drømme er lavet af. Jeg har drømt om det, siden jeg var barn«, siger Kasper Schmeichel til den engelske tv-station BT Sport.

Leicester var i FA Cup-finalen i 1949, 1961, 1963 og 1969, men tabte altså dem alle.

Ritzau