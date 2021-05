Efter 16 års venten: Brøndby fuldender overraskelsen og vinder Superligaen. Og så væltede publikum ind på græsset

I årevis har Brøndby-fans sunget »Vi er Vestegnen« under hjemmekampe, og når de er rejst rundt i landet. I de sidste sekunder af Superliga-sæsonen 2020/21 ændrede de et markant ord i den tekst.

»Vi er mestrene, vi er mestrene, vi er mestrene«, lød det ud over Brøndby Stadion. Spillerne nåede lige akkurat at samle sig i en fællesjubel, inden der trods flere opfordringer til det modsatte blev iværksat en baneinvasion af fans. Der virkede også til at komme flere folk ind på stadionet fra det ene hjørne, som ikke havde billet til kampen.

Brøndby er nemlig dansk mester i fodbold. Da Per Nielsen løftede DM-pokalen i 2005, ville ingen have troet på det, hvis de blev fortalt, at der ville gå 16 år, inden Brøndby atter vandt Superligaen. Ingen troede før sæsonen på, at det ville ske i 2021. Ja, der var endda tvivl om, hvorvidt de blå-gule ville slutte i top-6.

Brøndby var mellem 2005 og 2018 tættere på at gå konkurs og rykke ned end at generobre tronen som landets bedste fodboldklub. Da Brøndby-fansene troede, at de atter havde nået bjergets top, blev de skubbet ned af Kjartan Finnbogason og AC Horsens på den mest brutale vis. Det efterlod et åbent sår, som helede det sekund, Andreas Maxsø løftede den sølvgrå pokal.