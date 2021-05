Guld til Brøndby i aften vil sende vigtigt signal til FCM og FCK

Det er interessant at tale med Brøndby-fans for tiden. Det er et stort studie i, hvor meget fodbold kan betyde, når 16 år med flere smertefulde nedture end euforiske succeser langt om længe kan nå sin ende i løbet af et par timer i aften.

En sejr over FC Nordsjælland i sidste runde – foran tusinder af vilde tilskuere – vil gøre Brøndby til dansk mester for første gang siden 2005. Det vil næppe slette minder om to alt for sene mål af Kjartan Finnbogason og en knust gulddrøm i Horsens, om at være et enkelt mål fra at rykke ned i en dunkel sæson og om frygten for konkurser efter blodrøde regnskabstal. Men det vil skubbe den slags mareridt i baggrunden.