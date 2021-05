Jesper Lindstrøm: »Hvis du ikke kan affinde dig med det, så skal du finde dig en anden sportsgren«

De fleste har nok prøvet at tabe i noget på et eller andet tidspunkt i livet. Hvis der er et gran af konkurrencegen i kroppen, er der næppe noget værre end at blive konfronteret med nederlaget af den hoverende vinder.

Men der er selvfølgelig ikke noget bedre end at være den hoverende vinder. Den med håneretten. Den, som med stor selvtilfredshed kan flashe guldet ved hver eneste lejlighed.

Den håneret har Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm erhvervet sig og medbragt til U21-landsholdet, som mandag aften skal møde Tyskland i EM-kvartfinalen.