De danske spillere er isolerede fra nu, til de er ude af EM

Daniel Wass sagde det med et smil så drenget, at ingen kunne være i tvivl om, hvor meget han mente sine ord:

»Jeg glæder mig helt vildt til at være sammen med de andre spillere igen«, udbrød han med et tandsmil af en karat, der fik hans ellers så lyse strithår til at fremstå mørkere, end det egentlig er.

Det var lige der, at EM begyndte for den danske højreback fra Valencia. Cirka 14.30 i Københavns Lufthavn samlede spillere fra nogle af Europas største fodboldklubber sig med et DBU-logo på brystet og hovederne fulde af drømme for at smelte sammen til det, danskerne bare kalder landsholdet. Efter alt for mange forårsdage, der forklædte sig som efterår med regn og blæst, fortrængte solen endelig vejrtristessen og markerede en positiv start på det, der gerne skulle ende som et moderne eventyr. Med de danske spillere som helte, med tre EM-gruppekampe som de første prøvelser, med tilskuernes glæde som gevinst. Mindst.