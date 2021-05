AGF-helten havde luret AaB'erne: Når det for alvor spidser til, står og falder et fodboldhold med den sidste skanse

Manchester Uniteds legendariske manager, sir Alex Ferguson, forklarede i en anden fodboldtid adskillige gange, hvad målmanden Peter Schmeichel bidrog med til det hold, der dominerede den engelske liga i 1990’erne. Den skotske taktikers standardsvar var, at den store målmand med sine mange uventede mirakelredninger nok sikrede Manchester United ti ekstra point hver sæson.

En af de målmænd, der har klaret opgaven bedst i Manchester United i post-Schmeichel-æraen, er spanieren David de Gea. I onsdags i Europa League-finalen kunne David de Gea dog ikke levere en eneste redning i straffesparkskonkurrencen mod spanske Villarreal, og keeperens offday kulminerede, da han som den eneste af de 22 skytter i en episk udmarvende dyst fra 11 meter-pletten ikke formåede at score og med afbrænderen afgjorde den europæiske titelkamp til Villarreals fordel.

Fredag aften i Aarhus skulle der blot en vaks polsk målmand til at afgøre Superligaens europæiske playoffkamp mellem AGF og AaB. Tre gange stod AGF-målmanden Kamil Grabara, som de hvide fra Fredensvang to gange har lejet med stor succes hos den engelske storklub Liverpool, i vejen for AaB’s skytter i straffesparkskonkurrencen, så AGF nu skal deltage i kvalifikationen til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) nye klubturnering, Conference League.

Kamil Grabara udviste stoisk ro, da han blev overmanden i duellen med Martin Samuelsen, så straffesparkskonkurrencen var overstået efter bare syv spark. Derefter lod den cool polske U21-landsholdsmålmand sig hylde af holdkammeraterne for at have været AGF’s afgørende mand på dagen. Ganske som Manchester United-spillerne måtte trøste deres målmand David de Gea i onsdags.

»Vi skal ikke glemme, at jeg lukkede to mål ind undervejs, og uden vores scoringer var vi slet ikke nået så langt«, forklarede AGF-helten til TV3+ med henvisning til Bror Blumes 1-0-scoring og Jon Thorsteinssons dramatiske udligning på straffespark i det 120. minut.

»Straffesparkene var ret nemme at tage, og jeg gjorde bare mit arbejde«, sagde Kamil Grabara.

Havde luret AaB’erne

At Kamil Grabara blev den afgørende faktor for AGF, var langtfra en tilfældighed, afslørede AGF-træner David Nielsen. Før straffesparkskonkurrencen gik i gang, fik målmanden stukket en seddel i hånden af målmandstræner Nikolai Pold.

»Da jeg sad i går (torsdag, red.) på kontoret, havde Nikolai Pold, printet hele AaB’s hold ud, i forhold til hvor de havde sparket sidst«, forklarede David Nielsen til TV3+ og tilføjede:

»Så der er gjort et fantastisk stykke arbejde«.

AaB’erne havde – selv om det ikke var til at se – også trænet i den helt særlige metier, som en straffesparkskonkurrence er.

»Det havde vi faktisk gjort to dage i træk, men det så det jo ikke ud til, så det var noget lort«, konstaterede Kasper Kusk, som brændte AaB’s første straffespark på Kamil Grabara, over for Ritzau.