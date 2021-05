AGF indløser europæisk billet efter straffedrama

Efter forlænget spilletid og straffespark lykkedes det AGF at kvalificere sig til næste sæsons Conference League, da AaB fredag blev besejret samlet 5-3 i Superligaens playoffkamp på Ceres Park.

Superligasæsonens absolut sidste kamp blev et sandt drama, hvor AGF efter en lige kamp i den ordinære kom bagud 1-2 i den forlængede spilletid og først i de døende minutter fik udlignet til 2-2 og sikret en straffesparkskonkurrence.

Her blev hjemmeholdets polske målmand Kamil Grabara den helt store helt, da han reddede hele tre af AaB’s første fire spark. Dermed var det hele afgjort, da AGF havde scoret på tre af sine første fire forsøg.

AGF havde kvalificeret sig til playoff’en via fjerdepladsen, mens AaB havde gjort samme gennem syvendepladsen. I de fem år med samme struktur var det før fredag endnu ikke lykkedes syvendepladsen at vinde den europæiske playoffkamp.

AGF træder ind i den nye Conference League’s anden kvalifikationsrunde, når den nye sæson skydes i gang. Her gør aarhusianerne FC København selskab.

Fakta De fem danske hold i europæisk fodbold Brøndby: Det nykårede danske mesterhold træder ind i Champions Leagues playoffrunde som useedet.

Her venter to kampe mod et seedet mesterhold om en plads i Champions League-gruppespillet. Det kan for eksempel blive Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, Olympiakos eller Slavia Prag.

Taber Brøndby samlet, deltager holdet i stedet i Europa League-gruppespillet i efteråret.

Der er lodtrækning til Champions Leagues playoffrunde 2. august, og kampene afvikles 17./18. august og 24./25. august. FC Midtjylland: FC Midtjylland træder som dansk toer ind i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde for ikke-mesterhold som useedet.

Her venter enten Celtic, Sparta Prag eller PSV.

FCM skal vinde i alt tre dobbeltopgør i træk for at få adgang til Champions Leagues gruppespil, men kan også nå et gruppespil ad andre veje.

Vinder FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, er holdet sikret et Europa League-gruppespil i tilfælde af et senere nederlag.

Taber FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, bliver holdet overført til Europa League-kvalifikationen, hvor der er yderligere to runder til et gruppespil.

Taber FCM sine første to dobbeltopgør i Champions League- og Europa League-kvalifikationen, bliver holdet overført til playoffrunden i den nye Uefa-turnering, Conference League.

Der er lodtrækning til Champions Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 20./21. juli og 27./28. juli. Randers: Som dansk pokalvinder træder Randers ind i Europa Leagues playoffrunde som useedet.

Her venter et dobbeltopgør mod et seedet hold om en plads i Europa Leagues gruppespil. Det kan for eksempel være Galatasaray, Malmö FF eller Rapid Wien.

Hvis Randers FC taber dobbeltopgøret, deltager holdet i efteråret i stedet i gruppespillet i Conference League.

Der er lodtrækning til Europa Leagues playoffrunde 2. august, og kampene afvikles den 19. og 26. august. FC København: FC København træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal i alt vinde tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

FCK er på baggrund af sine tidligere bedrifter i Europa sikker på at være seedet hele vejen til gruppespillet.

De kan i første omgang møde for eksempel Elfsborg, Slask Wroclaw eller Aris Thessaloniki.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 22. og 29. juli. AGF: AGF træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal vinde i alt tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

AGF er seedet i første runde og kan møde for eksempel Häcken, Dynamo Brest eller NSI Runavik.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 22. og 29. juli. Vis mere

VAR reddede AGF til allersidst

AGF startede bedst på bolden, var farligst og kom i det 20. minut også foran. Her bragede midtbanespilleren Bror Blume en helflugter mod kassen fra kort afstand, og den strøg i mål til 1-0 via stolpen. Hjemmeholdet kørte efter kanonkassen på for en ny scoring, men en kæmpe afbrænder af islandske Jon Thorsteinsson var det tætteste aarhusianerne kom på 2-0.

AaB fik stille og roligt arbejdet sig ind i kampen, og hen mod pausen kom chancerne for en udligning også, men skarpheden udeblev. Den gode afslutning på første halvleg førte AaB dog med ind i anden halvleg, og gæsterne pressede for alvor på for 1-1-målet. Efter 68 minutter gav AaB-presset så pote, da hollandske Tom van Weert udlignede på et straffespark, han selv havde tilkæmpet sig.

Med 1-1 var det helt lige igen, og sådan forblev det resten af den ordinære spilletid, og kampen skulle dermed ud i forlænget spilletid. Her var alt helt lige indtil det 109. minut. Der faldt en bold ned for fødderne af AaB’s Kasper Kusk efter en dødbold, og offensivspilleren sparkede resolut 2-1-målet i kassen.

AGF fik med hjælp fra VAR og et straffespark udlignet til 2-2 i det 120. minut ved Thorsteinsson, og dermed skulle det hele afgøres på straffespark.

ritzau