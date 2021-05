FC Midtjylland hyrer den store motivator som ny træner

Det var for 21 år siden en af de største kollektive triumfer i dansk klubfodbold indskrev sig i superligahistorien. Voldsomt undertippede Herfølge fik i en sæson, hvor samtlige de veletablerede klubber var under vanligt niveau, sensationelt hevet titlen i land.

En af mestrene på den spillende træner John ’Faxe’ Jensen guldhold var Bo Henriksen. Den nu 46-årige med den kraftige fynske dialekt gik senere trænervejen, og skabte selv nye stærke kollektiver, der præsterede langt over hvad man kunne forvente ud fra det spillermateriale, der var til rådighed.

Brønshøj blev springbrættet til AC Horsens, som Bo Henriksen sikkert førte op i Superligaen – den Superliga, som AC Horsens efter Bo Henriksens exit i august sidste år, nu er ude af igen. For ingen kunne løfte arven efter Henriksen.

Midtjylland Trænere

Bo Henriksen, 46 år, tidligere træner i Brønshøj (2007-14) og Horsens (2014-20). 102 kampe i Superligaen som spiller for OB og Herfølge (mester i 2000).

Tidligere FC Midtjylland-trænere 2019-2021 Brian Priske

(Mester i 2020 og deltagelse i Champions Leagues gruppespil) 2018-2019 Kenneth Andersen

(Pokalvinder 2019) 2015-2018 Jess Thorup

(Mester i 2018) 2011-2015 Glen Riddersholm

(Mester i 2015) 2009-2011 Allan Kuhn 2008-2009 Thomas Thomasberg 2004-2008 Erik Rasmussen 2002-2003 Troels Bech 1999-2002 Ove Pedersen Vis mere

Den store motivator Bo Henriksen gør nu sit indtog på Superligaens øverste hylde i FC Midtjylland, hvor han er ansat på en treårig kontrakt som afløser for Brian Priske. I FCM skal Henriksen genrejse et hold, der faldt sammen, da titelræset for alvor spidsede til – og hvor FCM’s mange individualister fejlede kollektiv og måtte se Brøndby løbet med guldet.

Der var mere ’mig’ end ’os’. Eller som FCM-målmand Jonas Lössl sagde til Politiken, da han stod med en skuffende sølvmedalje om halsen: »Jeg har også nogle ideer om, hvad der er gået galt, og det er jeg sikker på, at ledelsen og trænerne også har«.

Mens Brian Priske og flere af hans forgængere nærmest havde taget eksamen på fodboldprofessorskolen og som regel stod roligt, men med alvorlige ansigtsudtryk på sidelinjen, er Bo Henriksen en udfarende type, der råber højt, gestikulerer og er klar i mæglet.

Det var han også, da han blev præsenteret mandag eftermiddag.

»Det bliver sjovt, der bliver masser af drama og så vinder vi«, lød det fra Bo Henriksen på pressemødet i Herning.

»Jeg er garant for at sætte et hold på banen, som yder sit bedste hver gang, og det vil jeg se lige fra start. Men jeg kommer ikke og skal lave vanvittige ændringer. FC Midtjyllands DNA er bygget om sammenhold, power og energi, og det er gode dyder, som vi skal videreudvikle«, fortsatte Henriksen og tilføjede: