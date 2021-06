Danmark får uafgjort mod stormagten efter at have overlevet tungt pres

Det danske herrelandshold er fortsat ubesejret i 2021.

Kasper Hjulmands mandskab viste dog ikke storspil i onsdagens testkamp mod Tyskland i Innsbruck, men det lykkedes for Danmark at slippe fra kampen med 1-1.

Tyskerne dominerede i første halvleg, men måtte vente til to minutter efter pausen, før holdet tog føringen ved Florian Neuhaus. Midtvejs i anden halvleg udlignede Yussuf Poulsen efter en fremragende frispilning af Christian Eriksen.

De første 45 minutter var langtfra lovende set med danske EM-briller bare halvanden uge før slutrunden.

Offensivt havde Danmark nærmest intet at byde på. Mest symptomatisk var det, at ellers lovende kontramuligheder gentagne gange løb ud i sandet på grund af misforståelser eller dårlige afleveringer fra en bred vifte af de danske spillere.

Der var noget mere snert i tyskernes spil før pausen, om end halvlegen endte uden mål.

Florian Neuhaus åbnede skudstatistikken tidligt i kampen, mens Thomas Müller fik den første store chance, da han løb i ryggen på det danske forsvar og fik et frit hovedstød i feltet efter en lang aflevering. Hans afslutning sad dog midt på Kasper Schmeichel.

Også Leroy Sané tillod sig at brænde en god mulighed, og siden manglede tre tyske spillere at få en tå på et skarpt indlæg cirka ti minutter før pausen.

I halvlegens slutfase var heldet med danskerne, da Serge Gnabrys tordendrøn prellede af på trekantssammenføjningen.

Andreas Skov Olsen var den nok største overraskelse i den danske startopstilling, men han fik aldrig sat noget aftryk og blev skiftet ud med Kasper Dolberg i pausen. Mange andre kunne have været ofre for en udskiftning.

Danmark spillede generelt en bedre og mere energisk anden halvleg på trods af en mareridtsstart bare to minutter efter pausen.

Her forsømte danskerne i flere omgange at få sparket bolden væk efter et indlæg, og i stedet dumpede den ned for fødderne af Florian Neuhaus, som med største selvfølgelighed kunne score fra kort afstand.

Siden kom Danmarks bedste periode i kampen, men uden at det kastede de helt store chancer af sig.

Midtvejs i halvlegen spillede Hjulmand så en slags trumfkort, da han skiftede Jens Stryger Larsen ind. I sine første 34 landskampe har backen ikke været på det tabende hold, og den statistik er nu udvidet til 35 landskampe.

Få minutter efter indskiftningen af Jens Stryger Larsen fandt Christian Eriksen en dybdeløbende Yussuf Poulsen, der med sit ellers lidt koldere venstre ben var kølig og sendte bolden ind bag Manuel Neuer.

Udligningen var måske ikke fortjent på tidspunktet, men i resten af kampen lignede Danmark det bedste bud på en vinder, selv om tyskerne blev noteret for endnu et forsøg på træværket.

På de mennesketomme tribuner på Tivoli Stadion Tirol viste den ene langside og den ene kortside en plastikmosaik med det tyske flags farver og teksten ’Jogis Jungs’ som en opbakning til tyskernes afgående landstræner, Joachim Löw.

Det var forhåbentlig og formentlig sidste gang, at de danske spillere blev udsat for en så tom og tam kulisse i en landskamp. Allerede på søndag er der fans på tribunerne, når Danmark spiller EM-generalprøve mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.

Sådan forløb kampen:

Ritzau