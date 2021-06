CL-vinderen bliver skånet, mens Eriksen vil spille samtlige sekunder inden EM

Nu er der efterhånden ikke længe til. 12. juni træder de danske landsholdsspillere ind på et helt nyt græstæppe i Parken til EM-åbningskamp mod Finland.

Derfor har landsholdsspillerne siden fredag befundet sig i østrigske Innsbruck, hvor første del af træningslejren frem mod EM foregår. Eller det vil helt præcist sige, at størstedelen af landsholdsspillerne har været i Østrig siden fredag.

Kombinationen af den lange klubsæson og en sommer med en slutrunde sætter nogle spillere under et helt vildt fysisk pres. Klubsæsonen sluttede først lørdag for Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Andreas Christensen. De to Brentford-spillere kunne juble over oprykning til Premier League om eftermiddagen, hvorefter Chelsea-spilleren var med til at vinde Champions League om aftenen.