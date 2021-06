VM-vært var chanceløs mod de danske kvinder

Der var på forhånd stor respekt for torsdagens gæstende hold fra Australien, der mødte frem på Casa Arena i Horsens. Men efter cirka 25 minutters spil var Danmark foran 3-0, og så var den kamp egentlig afgjort.

Det sluttede med 3-2 til Danmark, og på den måde har det danske kvindelandshold og træner Lars Søndergaard fået en god fornemmelse, inden landsholdet tirsdag afrunder forsæsonen med endnu en venskabskamp i Madrid mod Spanien.

En opgave, der godt kan vise sig at blive noget vanskeligere end den, holdet blev sat på torsdag aften.

FAKTA Kommende 2021-kampe Tirsdag 15. juni

19.30 Madrid: Spanien-DK (vensk.)

Torsdag 16. september

Viborg: Danmark-Malta (VM-kv.)

Tirsdag 21. september

Aserbajdsjan-Danmark (VM-kv.)

Torsdag 21. oktober

Viborg: DK-Bosnien/H. (VM-kv.)

Tirsdag 26. oktober

Montenegro-Danmark (VM-kv.)

Torsdag 25. november

Bosnien/H.-Danmark (VM-kv.)

Tirsdag 30. november

Viborg: DK-Rusland (VM-kv.) Vis mere

Det første mål til Danmark var et australsk selvmål ved Tameka Yallop, der var under hårdt pres fra Stine Larsen, mens den anden scoring efter hjørnespark var signeret Rikke Sevecke. Det tredje danske mål var også en form for selvmål, da gæsternes målvogter tabte et ufarligt indlæg fra Nicoline Sørensen ind i nettet.

Anden halvleg rettede ikke helt op på en sløj australsk indsats, selv om kvoten for selvmål tilsyneladende var opbrugt, og der blev reduceret to gange. Det var stadig danskerne, der styrede det meste af spillet.

Der blev skiftet en del spillere ud, og landstræner Lars Søndergaard har brug for at se sin trup an, inden der igen skal spilles om point. Men det var Harder, der fik sendt bolden i nettet i en situation, hvor Sanne Troelsgaard dog hev en modspiller i armen, hvorefter målet blev annulleret.

Venskabskampen sluttede uden det store drama en solrig aften, hvor humøret altså var højt i den danske lejr. Til gengæld må Australiens præstation give grund til bekymring down under, for der var rigtig meget, der ikke fungerede på et hold med en lidt rystet optræden efter usikkerheden i bageste række.

Efter sommerferien er der straks mere seriøse 2021-opgaver på programmet, for her venter seks VM-kvalifikationskampe, der skal skabe et godt afsæt for Danmark, som har ambitioner om spille VM. Det afvikles i 2023 i netop Australien, der i værtsrollen har selskab af New Zealand.

Det er på den helt store scene, Danmark drømmer om at gøre sig gældende, og spillermaterialet ser ud til at være i orden, selv om sejren torsdag nok skulle have været et mål større.