2. runde i Superligaen: Sultne sønderjyder tager første sejr efter stærk Vejle-start

SønderjyskE-Vejle 1-0

1-0 Victor Mpindi Ekani (80)

SønderjyskE tog mandag aften sæsonens første sejr, da holdet efter en jævn præstation vandt med 1-0 over Vejle i 2. runde af Superligaen.

Det var ellers ikke meget, at hjemmeholdet formåede at skabe gennem kampen, hvor Vejle med lidt mere skarphed sagtens kunne have scoret.

Vejle kom, især i starten af kampen, til nogle gyldne muligheder og dominerede i første halvleg, hvor SønderjyskE slet ikke formåede at få gang i spillet.

Efter pausen dalede kvaliteten fra begge sider, og det lignede længe en nulløsning, inden SønderjyskE løb med det hele til sidst.

Med sejren har SønderjyskE 4 point efter to runder, mens Vejle som ligaens eneste hold endnu ikke har fået point.

Vejle kom inden for de første 90 sekunder til to store chancer, hvor SønderjyskE var heldige med ikke at komme bagud.

Hjemmeholdet kom bedre med, men det var Vejle, som kom til chancerne, og efter knap 20 minutter hamrede Vejles midtbanespiller Saeid Ezatolahi bolden på overliggeren fra distancen.

SønderjyskE havde svært ved at skabe det store i åbent spil og kom kun et par gange tæt på efter dødbolde.

Efter pausen dalede kvaliteten i spillet, og begge hold havde svært ved at spille sig frem til de store muligheder.

Det var i det hele taget en rodet affære med fejlafleveringer fra begge sider, og at bolden flere gange undervejs i kampen blev sparket helt ud af stadion, var meget sigende for opgørets kvalitet.

Ti minutter før tid fik hjemmeholdet dog afgjort kampen, da midtbanespilleren Victor Mpindi Ekani bankede bolden i nettet efter et indlæg.

Foto: Lars Poulsen

Brøndby-Viborg 1-1

1-0 Josip Radosevic (21), 1-1 Lars Kramer (67)

Brøndby spillede for anden runde i træk 1-1, da de forsvarende mestre smed sejren væk hjemme mod oprykkeren Viborg FF i Superligaen.

Hjemmeholdet var uden anfører Andreas Maxsø, som i disse dage forhandler med en anden klub og dermed er på vej til at sige farvel til Brøndby.

Det holdt dog ikke Brøndby fra at dominere store dele af kampen, og særligt sidste sæsons topscorer, Mikael Uhre, må græmme sig over ikke at have lukket kampen.

Vestegnsklubben kom nemlig planmæssigt foran på et frisparksmål, men i anden halvleg sørgede Lars Kramer for anden uge i træk for point til Viborg. Han også var målhelten bag 2-1-scoringen mod FC Nordsjælland i første runde.

Det var et aggressivt og boldsikkert Brøndby-mandskab, som satte sig på kampen.

Brøndby spillede direkte, når Viborg tabte bolden, og Mikael Uhre og Anis Slimane misbrugte begge på forunderlig vis store chancer.

Der skulle derfor en hjælpende hånd til, før de forsvarende mestre kunne bringe sig foran efter 21 minutter.

Viborg-keeper Lucas Pedersen måtte se et frispark fra midtbanekrigeren Josip Radosevic gå i nettet i en situation, hvor han burde have gjort mere.

Viborg kom ikke bedre med umiddelbart efter pausen, og derfor satsede den midtjyske klub på, at dødboldene kunne bringe dem tilbage i kampen.

Det skete efter 68 minutter, da Brøndby ikke fik clearet et langt indkast. Bolden endte for fødderne af forsvarer Lars Kramer, som satte scoringen ind til 1-1.

Kampen åbnede sig i takt med udligningen, men det blev ikke til flere scoringer.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC København-Silkeborg 0-0

Silkeborg IF formåede på imponerende vis at snuppe ét point i Parken, da oprykkeren fra Søhøjlandet søndag spillede 0-0 mod FC København.

Favoritterne fra FCK fandt aldrig for alvor melodien, og dermed lægger hovedstadsklubben skuffende fra land i denne sæsons Superliga.

Det er således blot blevet til to point efter to hjemmekampe.

Det samme antal point har oprykkeren fra Silkeborg skrabet sammen.

Første halvleg var en jævnbyrdig affære, hvor FCK aldrig formåede at dominere Silkeborg. Tværtimod var oprykkerne fulde af mod, og de var særligt gode til at finde plads centralt, hvor københavnerne ofte var i undertal.

FCK var dog ikke uden chancer. Mandskabets største mulighed tilfaldt kantspilleren Mohamed Daramy, som dog endte i en for spids afslutningsvinkel til at kunne få bolden over stregen.

Silkeborg prøvede at spille pasningsfodbold langs jorden, hvilket også skabte holdet nogle gode muligheder, men Kamil Grabara var vågen, da blandt andre Silkeborg-angriber Alexander Lind testede FCK-målmanden.

Særligt i slutningen af første halvleg var Silkeborg mere på bolden og begyndte at dominere.

Tendensen fortsatte i anden halvleg, hvor Silkeborg tog teten fra start. Klubben lykkedes med at presse FCK tilbage i flere sekvenser.

FCK kom dog bedre med, som opgøret skred frem. Særligt i kampens afslutning pressede de hvidklædte københavnere på, men brændte flere store chancer.

Blandt andre Kevin Diks kom helt fri igennem og skulle have sendt læderet i netmaskerne. Sådan blev det ikke, og dermed kunne Silkeborg-spillerne rejse hjem med hovedet højt.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjælland-AGF 0-0

AGF har stadig har sæsonens første sejr til gode.

Søndag spillede aarhusianerne 0-0 ude mod FC Nordsjælland i anden runde af 3F Superligaen og fik således en blandet optakt til torsdagens vigtige returkamp i Conference League-kvalifikationen.

Her er AGF tvunget til at slå Larne FC på Ceres Park for at undgå noget af en fiasko. De undertippede nordirere vandt nemlig 2-1 i det første opgør, hvor AGF skuffede fælt.

I Farum var AGF fint med spillemæssigt og havde i perioder kontrol med stor fysik, indtil kræfterne slap op, men offensivt er der fortsat grund til panderynker for aarhusianerne, der ikke skabte meget i åbent spil.

FCN kom til de fleste chancer, men udnyttede aldrig overtaget og har derfor blot et enkelt point efter to kampe i Superligaen. AGF har to af slagsen.

Ingen af de to mandskaber formåede for alvor at tage initiativet i kampens indledning, der var ganske urytmisk grundet en del tekniske fejl og mange frispark.

FCN fik dog stille og roligt gang i offensiven med stor bevægelighed og hurtig boldomgang, hvilket skabte en række store chancer.

Værterne var flere gange kun var en lang tå fra at score efter flotte opspil og hårde, flade indlæg fra kanterne.

Da pausen nærmede sig, fik AGF bedre styr på presset og dikterede spillet i perioder, men gæsterne fandt ikke løsningerne på den sidste tredjedel til at for alvor gøre det farligt.

FCN tog efter pausen taktstokken tilbage, mens AGF stod dybere og forsvarede sig solidt.

Som anden halvleg skred frem, stod kramperne i kø på AGF-holdet, men værternes fysiske overtag gav aldrig pote, så de to mandskaber delte i porten.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers FC-OB 1-1

0-1 Jens Jakob Thomasen (15), 1-1 Alhaji Kamara (34)

Søndag delte Randers FC og OB i porten i anden runde af Superligaen, da holdene spillede 1-1 i en jævnbyrdig fodboldkamp på Cepheus Park i Randers.

Både Randers og OB kom godt fra land i sidste uge, da begge hold startede sæsonen ud med sejre. Det forsøgte begge mandskaber at gøre kunsten efter i en meget jævnbyrdig og livlig kamp, hvor holdene skiftede til at have momentum.

Begge mål faldt i første halvleg efter omstillinger, hvor det andet hold havde initiativet.

Først var det OB’s anfører Jens Jakob Thomasen, der bragte gæsterne foran, inden Randers’ angriber Alhaji Kamara udlignede.

Selvom OB var bedst i anden halvleg, vil mandskaberne nok være tilfredse med pointdelingen, da begge hold havde chancer for at tage alle tre point.

Med søndagens resultat blev OB’s udebanekompleks i Randers udbygget, da fynboerne nu ikke har vundet mod kronjyderne i 12 kampe på Cepheus Park.

Kampens start var meget rodet, men det til trods faldt kampens første scoring efter 15 minutter.

En kontrachance til OB endte med en returbold til Jens Jakob Thomasen, der fra kanten af feltet trykkede bolden ind bag Patrik Carlgren i Randers-buret.

Efter målet åbnede kampen mere op, og begge hold va