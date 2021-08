AGF og David Nielsen har kun ét fokus nu

På den ene side er det ikke så mærkeligt, at AGF er kommet haltende i gang med den nye sæson. Godt nok er der blevet hentet en del kvalitet til holdet, men der er også blevet sagt farvel til fire spillere fra sidste sæsons idealopstilling i form af keeper Kamil Grabara, midtbanemanden Bror Blume og et par af Superligaens bedste backs i Kevin Diks og Casper Højer Nielsen.

Sådanne tab tager tid at komme sig over, men på den anden side var der næppe heller nogen, som havde forestillet sig, at de sidste par sæsoners top-4-klub fra Aarhus efter fire runder ville ligge næstsidst uden en sejr. Modstanden har da været fra den bedre ende af Superligaen, men har stadig ikke været skræmmende, og når der så kan lægges en alt for tidlig og meget beskæmmende europæisk exit mod nordirske Larne FC oven i bagagen, ser det bestemt ikke særlig godt ud for David Nielsens mandskab