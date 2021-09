Superligaens 10. runde: AGF nærmer sig top-6

AGF-SønderjyskE 1-0

1-0 Jon Thorsteinsson (35). Tilskuere: 8.153.

AGF’s islandske profil Jón Dagur Thorsteinsson blev mandag aften helten for aarhusianerne, da kantspilleren stod for kampens eneste scoring i 1-0-sejren over Sønderjyske.

Hjemme på Ceres Park fortsatte AGF den gode stime efter en svær sæsonstart, og de hvide gik dermed fortjent sejrrig fra banen for tredje superligakamp i træk.

FAKTA Runde 10 Søndag FC Midtjylland-Randers 1-0 Viborg-OB 1-1 16.00 FC Nordsjælland-FCK 1-5 18.00 Brøndby-AaB 2-1 20.00 Vejle-Silkeborg 2-4 Mandag AGF-SønderjyskE 1-0 Stillingen i Superligaen

David Nielsens mandskab viste positive takter offensivt, mens defensiven lukkede helt af for gæsterne. Sønderjyske må endnu engang sande, at Superligaens mindst scorende hold ikke har fået løst de offensive problemer.

De tre point falder på et tørt sted i det aarhusianske, hvor AGF springer helt op på syvendepladsen med 12 point efter ti runder. Sønderjyske hænger fast i bunden med otte point som næstsidst i tabellen.

AGF kom ud til opgøret med en masse energi og fik skubbet Sønderjyske godt tilbage på banen.

Gæsterne kunne ikke spille sig ud af et velfungerende AGF-pres, og sønderjyderne kom til at slå en masse lange bolde, som hjemmeholdets defensiv let kunne tage sig af.

Bedst som Sønderjyske kom bedre med i opgøret, slog Jón Dagur Thorsteinsson til for AGF. Efter 35 minutter fik islændingen serveret et fladt indlæg, som han sikkert kunne sende i nettet.

Sønderjyske fik skabt et mere fysisk betonet spil i anden halvleg, hvor gæsterne bedre fik sat sig igennem.

Sønderjyderne fik flyttet spillet væk fra egen banehalvdel og lukkede ned for AGF’s offensive kræfter, der ikke fik angrebet over kanterne på samme måde som i kampens begyndelse.

AGF stod dog fint imod Sønderjyske forsøg på at finde frem til AGF-målet, og udligningen kom ikke for alvor tæt på.

Vejle-Silkeborg 2-4

1-0 Dimitrios Emmanouilidis (17), 1-1 Sebastian Jørgensen (26), 1-2 Sebastian Jørgensen (30), 2-2 Lukas Engel (33), 2-3 Nicklas Helenius (37, str.), 2-4 Nicolai Vallys (78)

Fem mål blev scoret i første halvleg, da Silkeborg søndag vandt 4-2 i Vejle og sendte Superligaens absolutte bundhold længere ud i torvene.

Begge holds forsvar var ekstremt gavmilde fra det 14. til det 36. minut, hvor kampens første fem mål faldt efter flere fejl.

Især hjemmeholdets forsvar var i gavehumør, da flere af Silkeborgs mål kom efter store fejl fra vejlensernes defensiv.

Det straffede Silkeborg, som ellers bare havde scoret otte gange i sæsonens første ni kampe hidtil.

Vejle er med nederlaget fortsat isoleret i Superligaens bund uden sejr og med bare to point, mens Silkeborg med 14 point kravler op på femtepladsen efter ti kampe.

Græske Dimitrios Emmanouilidis satte gang i 22 minutters målvanvid, da han blev sendt i dybden i 14. minut og bragte Vejle på 1-0.

Silkeborg satte herefter tryk på offensivt med flere fine angreb, og lidt over ti minutter efter Vejles 1-0-mål vendte udeholdets Sebastian Jørgensen kampen på hovedet med to hurtige scoringer til 1-1 og 2-1.

Vejle var dog ikke ueffen oppe foran, og ved Lukas Engel bare tre minutter senere udlignede hjemmeholdet til 2-2 efter et hjørnespark.

Allerede på det følgende Silkeborg-angreb gik det dog galt igen for Vejle, da den norske målmand Sten Grytebust begik straffespark.

Det tog angriber Nicklas Helenius sig af og sendte Silkeborg på 3-2.

Anden halvleg var ligesom første ganske underholdene med et jagtende Vejle-hold, som i flere omgange var tæt på udligningen.

Tættest på var den indskiftede iraner Saeid Ezatolahi i det 76. minut, men hans hovedstød blev skammeligt sendt forbi mål.

I stedet kunne Silkeborgs Nicolai Vallys bare to minutter senere lukke og slukke med sit mål til 4-2.