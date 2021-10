»Meeesi, Meeesi, Meeesi« er blevet til »Mæææhle, Mæææhle, Mæææhle«

Når Lionel Messi var allerbedst i sin tid for FC Barcelona, råbte fansene på Camp Nou i samlet flok »Meeesi, Meeesi, Meeesi« ned mod den lille argentiner. Det skete typisk, efter at en af tidernes bedste fodboldspillere havde fuldendt et hattrick eller driblet forbi et halvt modstanderhold og scoret et mål, der næsten ikke virkede muligt.

Råbet opstod, når tilskuerne påskyndede det, de så, allermest.