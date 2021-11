OB og AGF spænder ben for hinanden til glæde for Brøndby

OB - AGF 0-0

I en chancefattig affære spillede OB og AGF mandag aften 0-0 i Odense efter et superligaopgør, hvor ingen af mandskaberne for alvor fandt melodien.

Det uafgjorte resultat betyder, at hverken OB eller AGF for alvor haler ind på Brøndby, som ligger på den sjetteplads, der giver adgang til mesterskabsspillet.

OB og AGF har nu fem point op til klubben fra den københavnske vestegn.

Om det var nervøsitet, der prægede kampen, er uvist, men begge mandskaber havde alvorlige problemer i offensiven, hvor de havde store problemer med at skabe chancer kampen igennem.

Fra opgørets start var spillet meget rodet, og ingen af mandskaberne formåede at sætte sig på begivenhederne.

AGF var farligst, når holdet formåede at bringe kantspillerne Mustapha Bundu og Jon Dagur Thorsteinsson i spil, men alt for ofte endte det i ingenting.

AGF havde problemer med at få fyldt boksen op, og ofte var holdets angriber Patrick Mortensen isoleret med forsvarsspillerne fra OB.

OB havde store problemer med at skabe chancer, og meget symptomatisk for de stribede opstod hjemmeholdets største chance lidt tilfældigt, da et hjørnespark var ved at sejle i mål sidst i første halvleg.

AGF-stopperen Sebastian Hausner var dog på plads og reddede bolden på stregen.

Symptomatisk for hele kampen var en situation i anden halvleg, hvor OB i en kontrasituation var tre mod én, men også den chance formåede hjemmeholdet at formøble.

Kampbilledet fortsatte i den resterende del af kampen, selv om de to hold skruede tempoet og intensiteten en anelse op.

OB’s Mart Lieder fik en stor mulighed, da han til sidst i kampen modtog bolden i feltet, men skarpheden svigtede hos angriberen i afslutningsøjeblikket.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 6-0 var en gentagelse af OB's sejr over Vejle tidligere i denne sæson.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - Silkeborg 0-6

0-1, 0-2 Nicolai Vallys (18, 47) 0-3, 0-4 Nicklas Helenius (61, 67) 0-5 Nicolai Vallys (77) 0-6 Frederik Carstensen (85)

Oprykkerne fra Silkeborg uddelte store stryg i Superligaen, da holdet søndag vandt med hele 6-0 ude over Sønderjyske efter en overlegen præstation.

Silkeborg var bedst fra start til slut mod et svagt Sønderjyske-hold, som slet ikke fik truet det velspillende udehold.

Gæsterne kørte i store perioder rundt med et rådvildt hjemmehold, som ofte var på glatis defensivt og samtidig var totalt ufarligt offensivt.

Især Silkeborgs offensivprofil Nicolai Vallys var storspillende og bød ind med tre scoringer, mens angriber Nicklas Helenius scorede to.

Med sejren slår Silkeborg et hul på syv point ned til holdene uden for top-6, mens Sønderjyske ligger nummer 11.

Silkeborg lagde bedst ud, og efter 12 minutter kom angriberen Nicklas Helenius til kampens første store chance, da han var helt fri efter en fejl i hjemmeholdets defensiv, men sendte bolden forbi mål.

Fem minutter senere forsøgte Silkeborg-profilen Nicolai Vallys sig med et spark uden for feltet og lagde på fornem vis bolden i nettet til en fortjent føring til gæsterne.

Sønderjyske fik efter scoringen en anelse bedre fat, men Silkeborg havde styr på sagerne og var fortsat farligst.

Gæsterne kom buldrende ud til anden halvleg, da Nicolai Vallys efter bare et minuts tid headede bolden i kassen til 2-0.

Silkeborg fortsatte ufortrødent dominansen efter 2-0-scoringen, og Nicklas Helenius øgede knap halvvejs i halvlegen til både 3-0 og 4-0 med to scoringer med fem minutters mellemrum.

Nicolai Vallys scorede sit tredje mål i kampen med knap et kvarter igen, inden Frederik Carstensen kort før tid lukkede festen til 6-0.





Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Christian Cappis blev matchvinder for Brøndby.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viborg - Brøndby 0-1

0-1 Christian Cappis (86)

Med et mål i det 86. minut sikrede amerikanske Christian Cappis Brøndbys tredje superligasejr i træk, da det forsvarende mesterhold søndag vandt 1-0 i Viborg.

14. runde Superligaen Søndag FC Nordsjælland-AaB 0-2 Randers-FC Midtjylland 1-3 FC København-Vejle 3-0 Viborg-Brøndby 0-1 SønderjyskE-Silkeborg 0-6 Mandag OB-AGF 0-0 Stillingen i Superligaen

Længe så det ellers ud til, at kampen skulle ende uafgjort, hvilket ville have været ganske fortjent.

For alt imens Brøndby var bedst i første halvleg, havde hjemmeholdet Viborg et lille overtag det meste af anden halvleg.

Til sidst lagde Brøndby dog pres på, og dermed brød holdet samme tid Viborgs stime på fem ubesejrede kampe.

Sejren sender Brøndby over Silkeborg, som spiller ude mod Sønderjyske senere søndag, på femtepladsen med 21 point, mens Viborg forbliver nummer otte med 15 point for 14 kampe.

Brøndby var første halvlegs bedste hold, og gæsterne var dygtige til at flytte bolden rundt langs græsset.

To gange resulterede det i en chance til den kroatiske angriber Marko Divkovic, men begge gange var Viborg-målmand Mikkel Andersen på plads i målet.

I det 29. minut lykkedes Brøndbys midtbanespiller Anis Slimane med at passere Andersen, men midtbanespillerens flotte forsøg prellede af på indersiden af stolpen.

Trods dominans halvlegen ud måtte Brøndby nøjes med 0-0 ved pausen.

Viborg kom bedre ud til anden halvleg, og i det 51. minut var hjemmeholdets offensivspiller Younes Bakiz få centimeter fra at gøre det til 1-0.

Godt et kvarter senere var Viborg-angriber Sebastian Grønning tæt på at overliste Brøndby-målmand Thomas Mikkelsen fra distancen med et chip.

Angriberens glippede dog et flot mål, da bolden ramte overliggeren.

Brøndbys sejrsmål faldt i det 86. minut, da svenske Simon Hedlund fandt indskiftede Cappis, som scorede sejrsmålet.

FC København - Vejle 3-0

1-0 Jens Stage (16) 2-0 Hákon Arnar Haraldsson (29) 3-0 Jonas Wind (straffe 63)

FC København fik brudt stimen på tre superligakampe i streg uden sejr, da Vejle søndag blev slået med 3-0 i Parken.

Der var aldrig for alvor tvivl om sejren, da hjemmeholdets offensiv kombinerede langt hurtigere, end gæsterne kunne følge med i.

Det blev straffet tre gange og sikrede sejren mod Vejle, der var sporadiske gæster på FCK’s halvdel og generelt havde svært ved at få sat deres pasningsspil sammen.

Med sejren er FCK fortsat på andenpladsen med seks point op til FC Midtjylland, mens Vejle er sidst med fem point efter 14 runder.

Efter 16 minutters spil bragte FCK’s midtbanespiller Jens Stage sit hold i front, da han blev sendt alene igennem mod mål og sparkede den højt over i det fjerneste hjørne.

12 minutter senere blev føringen fordoblet, da et velkombineret angreb endte med et indlæg til hjemmeholdets offensive midtbanespiller Hákon Haraldsson, der headede FCK til pause med en 2-0-føring.

Den føring kunne have været større, da også højrekanten Kevin Diks og angriber Jonas Wind havde fine muligheder i første halvleg.

I det 56. minut sparkede Jonas Wind tæt forbi Vejles mål, da han forsøgte sig fra kanten af feltet.

Han skulle dog komme på tavlen otte minutter senere, da han stensikkert udnyttede et straffespark, som Kevin Diks havde fremtvunget, da han blev nedlagt af venstreback Lukas Engel.

Otte minutter før tid sendte Kevin Diks en stenhård flugter mod kassen, men målmand Sten Grytebust reddede og sørgede for, at sejren ikke blev større end 3-0.

Randers FC - FC Midtjylland 1-3

0-1, 0-2 Raphael Onyedika (14, 39) 1-2 Stephen Odey (53) 1-3 Evander Ferreira (65)

For 25. gang i træk i Superligaen gik FC Midtjylland ubesejrede fra banen mod Randers FC, da midtjyderne søndag trak sig sejrrigt ud af topopgøret med en 3-1 sejr på Cepheus Park Randers.