Det, der efter den kongelige spanske storklubs 3-2-sejr i Odense, på Michael Laudrups sejrsmål i de sidste sekunder, blot skulle have været en let ekspeditionssag for Real Madrid, blev til et mareridt for de hvidklædte spillere på topholdet i den spanske liga.

Og en gigantsucces for fynsk fodbolds stolthed – og nu hele Danmarks fodboldidoler.