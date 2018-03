Talmagi: FC Porto er Liverpool overlegne i Europa

I teorien gjorde Liverpool det umulige for små tre uger siden, da angrebstrioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino som tre tornadoer raserede forsvaret hos FC Porto og scorede alle mål i englændernes udebanesejr på 5-0.

De 27-dobbelte portugisiske mestre kan nemlig bryste sig af at være det hold i Europa, som i deres nationale liga har skudt flest gange i straffesparksfeltet, i forhold til hvor mange gange de har tilladt modstanderholdet at skyde.

Ubesejrede i ligaen, har FC Porto afsluttet 3,96 gange så mange gange, 258, som andre hold har forsøgt sig imod dem. Nummer 20 på listen fra CIES Football Observatory, Liverpool, skyder kun 2,23 gange for hver gang, der bliver kanoneret mod målmændene Loris Karius og Simon Mignolet.

Men ak, man kan så let få statistik til at vise hvad som helst. FC Porto skal have mere held end Fætter Højben, hvis de vil videre i aften. Liverpool er det mest scorende hold i denne sæsons turnering med 28 mål i 7 kampe, og de har kun lukket 6 ind.

Historikken i Champions League er heller ikke på Portos side. Formår de mod alle odds at gå videre til kvartfinalerne, slår de rekorden for største comeback i turneringens historie, som Barcelona satte i sidste sæson i vanvidskampen mod PSG.

Liverpool-træner Jürgen Klopp planlægger heller ikke at så nogen sensationsfrø. Tyskeren har udtalt, at han ikke vil spare spillere, selv om der venter topkamp mod Manchester United på lørdag.