Selv milliarderne ser ikke ud til at kunne redde PSG Den franske mesterklub har skudt en formue efter nye spillere forud for denne sæson, men er hårdt presset i Champions League. Uden Neymar på holdet skal Real Madrids føring på 3-1 indhentes.

Paris Saint-Germain har angiveligt smidt op mod tre milliarder kroner på bordet for at erhverve sig den brasilianske verdensstjerne Neymar da Silva Santos Júnior samt den franske vidunderdreng Kylian Mbappé.

Førstnævnte var dog så dyr, at den franske hovedstadsklub i første omgang har været nødt til at leje Mbappé og først købe ham i Monaco, når denne sæson er ovre.

Problemet er såmænd ikke, at Paris Saint-Germains ejer, Nasser al-Khelaifi, mangler pengene. Uefa’s regler om financial fair play siger imidlertid, at en klubs indtægter blot tilnærmelsesvis skal matche udgifterne, samtidig med at eventuel gæld afvikles, så klubben har måttet udsætte handlen til det kommende transfervindue med en købsoption på den 19-årige verdensstjerne.

Ottendedelsfinaler De otte kampe i Champions Leagues ottendedelsfinaler er fordelt over fire spilledage (med resultatet af første kamp i parentes). I aften Liverpool-Porto (5-0) Paris SG-Real Madrid (1-3) Onsdag Manchester City-Basel (4-0) Tottenham-Juventus (2-2) 13. marts Manchester United-Sevilla (0-0) Roma-Shaktar Donetsk (1-2) 14. marts Besiktas-Bayern München (0-5) FC Barcelona-Chelsea (1-1) Vis mere

Overvejelserne bag det astronomisk høje beløb, som Paris Saint-Germain har investeret i de to spillere, er ikke blot at triumfere nationalt. Nej, ambitionerne er snarere lige så høje, som beløbet for de to herrer er stort: Vind Champions League.

I de hjemlige turneringer har hovedstadsklubben lagt rivalerne langt bag sig i Ligue 1, hvor de har 14 point ned til de nærmeste forfølgere fra AS Monaco, mens klubben sikkert har spillet sig frem til pokalsemifinalen i Coupe de France.

Den internationale mission om at hæve Champions League-trofæet i maj er dog noget presset efter nederlaget på 1-3 i den første ottendedelsfinale mod Real Madrid, der langtfra har haft en tilfredsstillende sæson i de hjemlige turneringer. Champions League ligner nu eneste mulighed for at redde sæsonen.

Hjemmeholdet må undvære holdets suveræne stjerne, da Neymar er ude med knoglebrud på foden og en ankelskade efter et sammenstød i en ligakamp mod Marseille.

Tre måneders pause til Neymar

Brasilianeren blev lørdag opereret i hjemlandet af landsholdslæge Rodrigo Lasmar. Indgrebet var ifølge det brasilianske fodboldforbund vellykket.

De mange PSG-supportere skal dog stadig se langt efter Neymar. Han forventes ude i op til tre måneder. Klubsæsonen kan derfor være ovre for superstjernens vedkommende, mens han omvendt forventes klar til VM i Rusland, hvor Brasilien skal i aktion første gang 17. juni mod Schweiz.

Den vævre brasilianer har ellers tidligere vist vejen for mirakuløse comebacks i Champions League-sammenhæng.

Sidste forår, hvor han stadig var iklædt de catalanske striber, var han med til at bane vejen for det vanvittige comeback, da Barcelona vandt 6-1 mod sin nuværende arbejdsgiver, efter at Paris havde triumferet i første kamp 4-0 hjemme.

Andre spillere skal derfor træde i karakter, hvis det truende nederlag skal vendes til samlet sejr.

Vi vil avancere i Champions League, fans og spillere sammen Nasser al-Khelaifi, PSG-ejer

Det er således lidt af en opgave, der venter Paris-manager Unai Emery, hvis drømmene om et Champions League-trofæ stadig skal have lov at leve i drømmenes by, når kampen er fløjtet af i aften.

Selv om det umiddelbart virker som lidt af en opgave for det franske mandskab, er klubejer Nasser Al-Khelaifi optimist forud for returopgøret.

»Selvfølgelig tror vi på det. Hvis vi ikke gjorde det, hvorfor skulle vi så overhovedet gøre os den ulejlighed at spille? Vi har et hold, der kan slå Real. Det er en vigtig kamp, men spillerne er stærke (...). Vi vil avancere i Champions League, fans og spillere sammen. Vi vil gå videre. Jeg gentager: Vi har spillerne og holdet til det,« sagde Nasser al-Khelaifi til ESPN efter sidste uges pokalsejr på 3-0 over Marseille.

Mbappé også skadet

Paris-manager Unai Emery udtrykte modsat klubejeren lidt mere bekymring forud for braget i Paris efter kampen mod Marseille, der er hård ved topholdet.