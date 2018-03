Bedre uden rekordindkøbet: Pogba volder hovedbrud i Manchester United

Savner Juventus-Pogba

Nogle kommentatorer mener, at Pogba er for udisciplineret. Andre, at Mourinho placerer ham for langt tilbage på banen og giver ham for lidt frihed. Mens andre igen påpeger, at Pogba især har haft svært ved at præstere, siden Alexis Sánchez kom til klubben i vinter, så de nu er to, der vil have bolden konstant og spille frit.

Men uanset hvad kommentatorerne peger på af årsager til de dårlige præstationer, er de enige om at undre sig. De er enige om, at Pogba har alle kvaliteter til at være en profil for United. Som klublegenden Paul Scholes har sagt på tv:

»Hvor er den Paul Pogba, vi så i Juventus? Han var overalt på banen, han kæmpede, han tacklede, han sprintede rundt, han scorede mål fra 25 meters afstand. Ingen i England burde være bare nær så god som ham. Men nu spadserer han bare gennem kampene. Han fremstår ikke som en spiller, der vil eller kan vinde kampe for holdet – og det er altså det, man betaler 90 millioner pund for«.