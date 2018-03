Live: Chelsea skal score i Barcelona for at nå kvartfinale

Den igangværende konflikt på arbejdsmarkedet bragte onsdag den socialdemokratiske formand og kommende folketingskandidat i Aalborg, Mette Frederiksen, i unåde hos lokale fagforeninger i fødebyen, der ikke ønsker hende som 1. maj-taler.

Men det er ikke kun hos fagforeningerne, hun møder kritik i det nordjyske. En række lokale DSU’ere vendte sig i sidste måned kraftigt imod partiets nye udlændingeprogram 'Retfærdig og realistisk', som de havde svært ved at se »vores menneskesyn« repræsenteret tilstrækkeligt i.

Det skete 25. februar i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende, som var indsendt af blandt andre formand for DSU i Nordjylland Morten Frederiksen samt formand for DSU i Aalborg Mathilde Albæk Lauridsen »på vegne af den socialdemokratiske ungdom i Nordjylland«.

Indlægget blev ganske vist bragt, før det blev offentliggjort, at Mette Frederiksen gerne vil være folketingskandidat i Aalborg, men over for Politiken gentager Morten Frederiksen gerne kritikken: