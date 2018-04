Rasende Buffon: »Dommeren har intet hjerte. Han har en skraldepose i stedet for et hjerte« Kun dommeren så det straffespark, der blev dømt i onsdagens Champions League-drama, mener Gianluigi Buffon.

«Den italienske målmandslegende Gianluigi Buffon blev udvist i overtiden, da Juventus onsdag røg ud af Champions League efter et stort drama.

Det skete, da Juventus-målmanden brokkede sig så kraftigt over en sen straffesparkskendelse, at den engelske dommer Michael Oliver kvitterede med et direkte rødt kort.

Og efter kampen raser Buffon videre mod Michael Oliver.

»Dommeren har intet hjerte. Han har en skraldepose i stedet for et hjerte«, siger Buffon til den italienske kanal Mediaset Premium.

»Hvis man ikke har personligheden og modet, så burde man stå på tribunen sammen med sin kone og drikke en Sprite«, lyder det.

Foto: Francisco Seco/AP Gianluigi Buffon går den tunge gang ud af banen efter sit røde kort.

Straffesparket reddede Real Madrid i sidste minut

Straffesparket blev dømt i det 93. minut, da dommeren vurderede, at Juventus' Medhi Benatia gik for voldsomt til Lucas Vázquez.

Cristiano Ronaldo scorede på det efterfølgende straffespark.

Dermed reducerede Real Madrid til 1-3, og det var lige nøjagtigt nok til at sikre avancement til semifinalerne med en samlet 4-3-sejr.

Samtidig er Juventus ude af turneringen, og dermed kan 40-årige Gianluigi Buffon meget vel også have spillet sin sidste Champions League-kamp.

Han har således antydet, at den indeværende sæson kan være hans sidste.

»Dommeren fløjtede for et straffespark, som kun han så. Til store kampe har vi brug for gode spillere, trænere, tilhængere og dommere«.

»Der må være noget følelse og en forståelse af vigtigheden af sådan nogle øjeblikke. Hvis man ikke har den evne til at forstå, hvad der sker i kampen, så har man ikke fortjent at være på banen«, siger Buffon til beIN Sports.

Juventus havde tabt den første af to kvartfinaler med 0-3 i Madrid.

Alligevel var holdet altså tæt på at fuldføre et forrygende comeback i returopgøret. De italienske mestre havde således sikret sig en 3-0-føring ved to scoringer af Mario Mandzukic og en enkelt af Blaise Matuidi.

Men dybt i overtiden slukkede Ronaldo altså de italienske drømme, da han stensikkert omsatte det dømte straffespark til scoring.

