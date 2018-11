Fem politifolk er ramt: Hooligans kaster med sten i Brøndby Fem politifolk er kommet til skade og syv personer er anholdt efter uroligheder ved Brøndby Stadion søndag.

En gruppe hooligans har søndag eftermiddag skabt uro ved Brøndby Stadion i forbindelse med en kamp mellem rivalerne fra Brøndby og FC København.

Københavns Vestegns Politi oplyser at flere politifolk er blevet ramt af sten. Fem er kommet til skade.

Derudover har bøllerne ifølge politiet brugt tåregas ud for Hovsa Bodega på Seminarievej, som er et tilholdssted for Brøndby-tilhængere.

Også politiet har anvendt tåregas. Syv personer er blevet anholdt.

Billeder fra området viser, hvordan personer med blågule elefanthuer med væltede skraldespande har lavet barrikader over en vej i området.

Uromagerne har også tændt ild til barrikaderne.

Allerede lørdag aften var der optræk til uroligheder i området. Her var det politiet, der valgte at bruge tåregas mod uromagere i området ved bodegaen.

Ved den lejlighed blev der ikke foretaget nogen anholdelser.

Søndagens uroligheder har fået justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at udtale sig på det sociale medie Twitter.

»Forkastelige billeder. Tanker til de betjente, der har været udsat for stenkast. Uacceptabelt«, lyder det blandt andet fra justitsministeren.

/ritzau/