Svensk lilleput sender Arsenal på randen af knockout Der var en tilstand af chok på Emirates i London, da Östersund hurtigt scorede to gange og skabte spænding i Europa League.

Med 3-0 i ryggen fra første møde havde Arsenal-manager Arsène Wenger taget en stor del af reserverne med fra start, da London-klubben torsdag aften tog imod upåagtede Östersund i Europa League.

Men efter 24 minutter var det de svenske gæster, der sensationelt havde bragt sig foran 2-0 ved først Hossam Aiesh og kort efter Ken Sema, og pludselig skabt en meget spændene returkamp mellem de ellers ulige konkurrenter.

Svenskerne kunne have scoret flere mål, men det endte med en 2-1-sejr til Östersund, og det var ikke nok til at sende storfavoritten ud af turneringen.

Arsenal-spillerne tog alt for let på sagen i første halvleg, og da pasningsspillet ikke fungerede, greb Östersund chancen og udnyttede flot sine muligheder foran David Ospina på Arsenal-stregen.

Svære 45 minutter for Arsenal

Wenger skulle efter chokstarten forsøge at få styr på sit mandskab og skabt ro i opspillet, men det var ikke en let opgave. Og imens sang de medrejsende svenske fans på Emirates, så højt de kunne: »4-0, 4-0«.

Langsomt overtog Arsenal spillet, uden at det gav sig udslag i de helt åbne målchancer, men især Jack Wilshere forsøgte at skabe noget kreativt frem ad banen.

Defensiven var dog fortsat rystende usikker, og Östersund-spillerne havde flere gange held med at bringe hjemmeholdets bageste række i ubalance.

Da dommerens fløjte signalerede pause, blev der ikke uventet piftet fra tribunerne af hjemmeholdet. Arsenal-fans krævede en helt anden indsats, end den der var blevet leveret de første 45 minutter.

Foto: Alastair Grant/AP Arsenals Sead Kolasinac fejrer i starten af anden halvleg sin scoring, der gav en vis lettelse i hele Arsenal-lejren og på tribunerne.

Arsenals Sead Kolasinac fejrer i starten af anden halvleg sin scoring, der gav en vis lettelse i hele Arsenal-lejren og på tribunerne. Foto: Alastair Grant/AP

Reaktionen kom hurtigt

Efter pausen kom Granit Xhaka fra den vanlige A-kæde på banen, og selv om det ikke lige var hans fortjeneste, scorede Arsenal med det samme ved Sead Kolasinac efter oplæg fra Hector Bellerin.

Med den reducering var det igen op til Östersund at satse alt frem ad banen, men det var Arsenal, der hurtigt skabte et par nærgående forsøg, som dog ikke gav pote på grund af sjuskede afslutninger.

Men hjemmeholdet havde sat tempoet i vejret, og det blev sværere for Östersund-spillerne at hænge på i kombinationerne. Det var i det hele taget tydeligt, at Wenger i pausen havde givet sit hold en skideballe, for energien var bedre. Der var imidlertid stadig noget galt i defensiven.

Östersund havde ligesom før pausen ikke svært ved at ryste Arsenal-forsvarerne, og det var nødvendigt for værterne at holde spillet på modstandernes banehalvdel for ikke at risikere nye ubehageligheder.

Det lykkedes ikke.

Ny Arsenal-spiller var ringe

En spiller som Henrikh Mkhitaryan var en stor skuffelse med et hav af adresseløse afleveringer og en indsats, der ikke bar præg af viljen til at slås for sit nye hold. Og måske slet ikke på 'andenholdet'.

Armenieren var en af de spillere, der havde sværest ved at tage opgaven tilstrækkelig alvorligt, og det var der ellers i stigende grad brug for i løbet af anden halvleg, hvor det svenske hold kastede al energi ind i opgøret og flere gange truede Gunners-målet.

Östersund kom dog ikke nærmere sensationen, og da dommeren fløjtede af, kunne Arsenal notere en samlet 4-2-sejr efter en indsats, som alle spillerne formentlig hurtigst muligt vil glemme. Ikke mindst Danny Welbeck og Alex Iwobi, der var alt andet end skarpe torsdag aften.

Ikke just en imponerende optakt for London-klubben til søndagens Liga Cup-finale mod Manchester City. Trøsten for Arsène Wenger kan være, at otte-ni af gårsdagens spillere formentlig slet ikke kommer på banen i den kamp.

Her skal Arsenal nemlig levere på et helt andet niveau, hvis holdet bare vil bevare en chance for at ryste Englands stærkeste hold i denne sæson.