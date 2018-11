Spændingen stiger i FCK’s gruppe FC Københavns Europa League-kamp mod Slavia Prag sluttede uden scoringer.

Tjekkiet har tre hold med i de europæiske gruppespil i denne sæson mod Danmarks ene, FC København.

Trods det styrkeforhold var det ventet, at Slavia Prag ville være den bløde mellemvare i Europa League-gruppen, der også har deltagelse af Bordeaux og Zenit. Men tjekkerne har vist sig at have mindst samme niveau som FCK og øvrige rivaler.

Det måtte FC København på ny sande, da holdet i 4. spillerunde måtte slide for at få 0-0 og dermed et point med hjem fra den tjekkiske hovedstad.

Slavia, der trykkede danskerne langt tilbage fra første fløjt og ikke gav plads til FCK’s kreatører Robert Skov og Rasmus Falk overhovedet, havde overvægt i spillet i langt størstedelen af opgøret og spillede med kraft, var hurtige og agerede med fin variation, men mødte også et FCK-hold, der havde lært af nederlaget i Parken for 14 dage siden.

FCK, der måtte klare sig uden en skadet i den sidste time, møder Zenit i næste runde i et opgør, danskerne gør klogt i at vinde. Russerne spillede 1-1 i Bordeaux og fører gruppen med 8 point, Slavia har 7, FCK 5. Bordeaux fik sit første point hjemme mod Zenit, men kan i teorien fortsat spille sig videre.

