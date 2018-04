Arsenal-legende: Arsène Wenger-stop er en fyring Ian Wright er overbevist om, at hans tidligere manager ikke selv har valgt at stoppe før kontraktens udløb.

Den tidligere Arsenal-angriber Ian Wright, der i 90'erne høvlede mål ind på stribe for London-klubben, føler sig overbevist om, at fredagens nyhed om Arsène Wengers forstående stop i Arsenal ikke er udlagt efter sandheden.

Wenger gav selv udtryk for, at han ville stoppe efter 22 år i spidsen for Arsenal, men ifølge Ian Wright er der reelt tale om en fyring.

»Arsène Wenger er en mand af princip, ærlighed og integritet, det er derfor, jeg er overbevist om, at han er blevet fyret og ikke selv har sagt op. Selv om han har lagt øre til en masse ting, har han aldrig været typen, der ville gå midt under en kontraktperiode«, siger Ian Wright til The Sun.

Sandheden måske gemt

Han henviser til, at Wengers kontrakt med Arsenal egentlig først stod til at udløbe i sommeren 2019.

Ian Wright tvivler dog på, at den version af historien - hvis den er sand - vil se offentligheden.

»Det har udviklet sig til en trist situation. Jeg antager ikke, at vi nogensinde finder ud af, hvem der er ansvarlig for, at det er kommet så vidt, for folk vil gemme sig bag hinanden. Den ene dag afholder Wenger en pressekonference, uden at han på nogen måde antyder et stop. Den næste dag er han væk. Det giver ingen mening«, siger Ian Wright.

Angriberen nåede selv at spille to af sine syv Arsenal-sæsoner under Wenger. Wright mener, at Arsenal har meget at takke franskmanden for.

Wright: Vi skylder ham meget

»Arsène kan forlade klubben med rank ryg. Uanset hvordan sæsonen slutter, så vil han takke af som en ægte Arsenal-legende og få den afsked, som han fortjener. Vi skylder ham alt for meget«, siger Ian Wright.

Med 185 mål er Ian Wright den næstmest scorende i Arsenals historie. Kun Thierry Henry med 228 mål overgår Wright.

Ritzau