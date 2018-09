Anfører på vandvognen og spansk træner skaber store drømme i Premier League Watford mænger sig med de traditionelle storklubber i England og ligger tidligt på sæsonen til en plads i Champions League.

Mellem Liverpool, Chelsea og Manchester City i toppen og med Tottenham, Arsenal og Manchester United efter sig ligger Watford klemt inde i Premier League-tabellen af de mandskaber, der i nyere tid har domineret den bedste engelske række og vundet 36 af de seneste 42 mesterskaber samt stribevis af pokaltitler.

Watford – en selvstændig by med små 100.000 indbyggere på London-områdets nordvestside – er igen ramt af fodboldfeber. Klubben har i de første seks spillerunder i Premier League været den store overraskelse. På hjemmebanen Vicarage Road, hvor engelske landsholdsspillere som Luther Blisset og den senere Liverpool-anfører John Barnes regerede i klubbens første storhedsperiode fra 1982 og en håndfuld år frem, er publikum i denne sæson foreløbigt blevet begavet med tre sejre. Herunder en gevinst mod Tottenham.

Watford Football Club Gundlagt 1881 som Watford Rovers Stadion: Vicarage Road (21.000) Rockstjernen Elton John var formand og klubejer fra 1976 og en årrække frem, da Watford rykkede fra den daværende 4. division til den bedste række med den senere engelske landstræner Graham Taylor som manager. Engelske vicemestre i 1983 (11 point efter LIverpool) FA Cup-finalister 1984 (0-2 mod Everton)





13 point for seks kampe er langt over det forventede hos klubben, der siden oprykningen til Premier League er sluttet som nummer henholdsvis 13, 17 og 14.

Den uventede succes er kommet med en relativt ukendt manager, Javi Gracia, ved roret. Den 47-årige spanier kom til klubben i januar, da Watford fyrede forgængeren Marco Silva, som havde lidt for travlt med at kigge efter en større klub og mere i lønningsposen.

Foto: Chris Radburn/AP Javi Gracia har også været træner i Grækenland og Rusland.

Javi Gracia har også været træner i Grækenland og Rusland. Foto: Chris Radburn/AP

Javi Gracia, der tidligere i karrieren førte Málaga til to top-10-placeringer i La Liga, så ellers umiddelbart ikke ud til at være en løsning. Han fik i sidste sæson nemlig aldrig rettet op på den truende nedadgående kurve, der var blevet skabt med Silvas kontakt til Everton, Silvas nye arbejdsgiver. Marco Silva tog også Watfords i sidste sæson bedste og mest konstante mand, den nybagte brasilianske landsholdsspiller Richarlison, med sig til Everton.

Da der ikke kom nævneværdige erstatninger for Richarlison overhovedet og eneste nogenlunde spektakulære aktivitet på transfermarkedet var en permanent aftale med sidste sæsons lejesvend Gerard Deulofeu, var succes ikke noget, der lå i kortene. Hverken hos fans eller eksperter. Pilen pegede nærmere mod den næstbedste række for Javi Gracia og Co. Men efter fire indledende sejre på stribe stod Gracia pludselig med trofæet for Manager of the Month i august.

En kvalitetsmæssig smal trup – 4-4-2-manden Javi Gracia har haft samme startopstilling seks kampe i træk i Premier League – bliver på sigt måske en hæmsko. Men dem, Gracia har til rådighed, kan han til gengæld stole på.

Jeg er en hård, beskidt dreng Troy Deeney

The Hornets drives fremad af den robuste forward Troy Deeney, der med over 114 mål i 338 kampe er ved at nærme sig status som klublegende på lige fod med de før omtalte Luther Blisset og John Barnes.

»Han har en særlig personlighed og jeg har flere gange understreget, hvor vigtig han er for os på og uden for banen«, siger manageren om sin anfører.

Foto: Chris Radburn/AP Troy Deeney i nærkmap med Fulhams Calum Chambers

Troy Deeney i nærkmap med Fulhams Calum Chambers Foto: Chris Radburn/AP

Med sine brede skuldre og gennemtatoverede krop ligner Troy Deeney en mand uden smertetærskel og har på det seneste også spillet med flere brækkede tæer.