Randers har fået ro og får endnu et point På dagen for sin permanente forfremmelse kvitterede træner Rasmus Bertelsen med point i Horsens.

Randers FC har fyret to trænere i indeværende sæson. Og der kommer ikke flere afskedigelser, forsikrer ledelsen.

Midlertidig cheftræner Rasmus Bertelsen er nemlig udpeget som permanent afløser for hollænderen Ricardo Moniz, der blev sat fra bestillingen i januar.

»Efter at have set det arbejde, der er lagt for dagen i den seneste tid, er vi af den overbevisning, at Rasmus Bertelsen er den bedste løsning til at lede holdet i den rigtige retning«, siger bestyrelsesformand Per Hastrup.

Fredag aften i udebaneopgøret i Superligaen mod slutspilsbejlerne fra AC Horsens tog Randers FC endnu et lille skridt i den rigtige retning, da det blev 1-1 i en tæt affære og dermed point for anden runde i træk.

Et point, der efterlader Helsingør som bundhold i Superligaen på dårligere målscore. For Horsens er 1-1 et pointtab, der kan blive dyrt, når slutspilspladserne skal fordeles efter 26. runde.

Stillingen i Superligaen

På Casa Arena blev Bashkim Kadriis frispark midt i 1. halvleg blev rettet af i muren og strøg ind bag ind bag Horsens-målmand Jesse Joronen, mens Horsens’ Jonas Thorsen efter uro i straffesparksfeltet bankede sin femte sæsonscoring ind til 1-1 før pausen.

Efter pausen ville Horsens først have straffespark efter en aktion mod Oliver Drost, inden Randers-målmand Hannes Halldorssons kasse i korte perioder kom under moderat pres. Randers’ Jonas Bager var tre minutter før tid tæt på at blive matchvinder for Horsens, da han med pandebrasken fik snittet et frispark op på oversiden af egen overligger.

