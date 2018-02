FC Midtjylland overlever rødt kort og vinder syvende kamp i træk Marc Dal Hende scorede begge målene, da topholdet vandt i Hobro.

Med 40 point af 42 mulige i de seneste 14 kampe har FC Midtjylland taget føringen i Superligaen, og topholdets styrke blev demonstreret i Hobro med den syvende sejr i træk.

Marc Dal Hende prikkede FC Midtjylland foran efter et flot angreb og et fladt indlæg fra Gustav Wikheim, og Dal Hende har dermed scoret i de seneste fire kampe, han har spillet. Det blev endda til hans 9. mål i sæsonen, da også scorede til 2-0 på et tidspunkt, hvor Hobro ellers øjnede chancen for et comeback.

Frank Onyeka har scoret i sine første to kampe for FC Midtjylland, men i den tredje fik den 20-årige nigerianer to advarsler, den anden for et frispark på Frans Dhia Putros, så Hobro fik 25 minutter i overtal til at jagte point.

3 minutter efter udvisningen spillede Gustav Wikheim efter Jakob Poulsens gode stikning bolden skråt tilbage til Dal Hende, der kontrolleret sparkede bolden fladt i mål fra kanten af straffesparksfeltet.

Hobros første mål i år

Putros blev Hobros første målscorer i år, da den 24-årige med en fortid i AGF, Silkeborg og senest Fredericia sendte et frispark direkte i mål få minutter efter han midt på banen ’slap’ med et gult kort for at bremse Wikheim i et FCM-kontraangreb.

Hobro trykkede på efter reduceringen og Sebastian Grønning fik den største mulighed efter et langt indkast, men bolden ramte ham på låret og blev en ufarlig afslutning, som Jesper Hansen nemt kunne samle op.

Dermed har Hobro kun fået 2 point i de seneste 6 kampe forud for den kommende midtugerunde, hvor FC København kommer på besøg på onsdag. FC Midtjyllands næste kamp er et topopgør mod Brøndby i Herning på torsdag.

Ritzau