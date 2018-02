Live: AGF tager føring i Horsens trods misbrugt straffe

FOR ABONNENTER

Sent mandag aften kollapsede endnu et forhandlingsforløb om en ny overenskomstaftale - denne gang for de tæt på en halv million kommunalt ansatte. Det skete efter, at forhandlingerne mellem innovationsminister Sophie Løhde (V) og statens chefforhandler, Flemming Vinther, kuldsejlede allerede fredag aften. Dermed er det også forventningen, at dagens forhandlinger i regionerne ender i sammenbrud.

Fronterne har indtil videre været trukket hårdt op. Men der er stadig muligheder at udtømme, før du skal booke børnepasning eller male strejkeskiltene.

Her er tre scenarier for, hvad der kan ske i den kommende tid.

Fagforeningerne skal varsle en strejke fire uger, inden den træder i kraft. Derfor er onsdag den - i morgen - sidste frist, hvis en strejke skal træde i kraft hvor den nuværende overenskomst udløber. Men det er op til fagforeningerne at bestemme, hvornår det præcis skal være. Kilder har fortalt Politiken, at fagforeningerne pønser på at varsle strejke fredag , hvilket betyder, at storkonflikten skydes i gang