FCK vinder to kampe i træk for første gang siden september Robin Olsen blev båret fra banen, da FCK i Hobro vandt på udebane for tredje gang i sæsonen.

For første gang i fem måneder – og for blot anden gang i denne sæson - lykkedes det FC København at vinde to Superligakampe i træk, da det på en efterhånden totalt sneklædt bane blev 2-0 i Hobro.

To mål inden for tre minutter midt i første halvleg afgjorde kampen, der desuden blev FCK's første udesejr siden 17. september.

Først tog Viktor Fischer en flad aflevering godt med sig ind i feltet, hvor han lige så iskold som luften omkring ham passerede Jesper Rask med en velplaceret inderside.

Dermed har Viktor Fischer scoret to mål i fire Superligakampe, mens Rasmus Falk har brugt 17 kampe på at lave et tilsvarende antal.

Falk scorer og er tæt på endnu et mål

Falk sparkede 2-0-målet fladt i mål fra en position lige uden for straffesparksfeltet, og så var det så som så med spændingen.

Rasmus Falk var tæt på endnu en scoring, da han på det vanskelige underlag slap fri i anden halvleg, men afslutningen ramte stolpen.

Stephan Andersen spillede sin første Superligakamp siden 21. maj, da han i første halvleg afløste Robin Olsen, der slog skulderen i et ublidt møde med den frosthårde bane.

Den første melding fra Hobro om den skadede målmand lyder på et brækket kraveben.